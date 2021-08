¿Qué ves cuando me ves?

La fotografía es un lenguaje, es una manera de decir, es captar imágenes cautivantes que nos invitan a participar en el azar de distintas culturas y experiencias.

Nuestro invitado de hoy: JUANJO MARTINEZ, Fotógrafo- @juanjomartinez

Apasionado, con una mirada súper profesional. Un ejemplo perfecto de dedicación, creatividad y experiencia que exige la buena fotografía.

Euge: ¿La cámara capta siempre lo que vos ves?

Juanjo: No, la cámara no capta lo que yo veo, el ojo humano es muy diferente al sistema de una cámara, si bien trata de reflejar lo mejor fielmente la visión humana, son cosas completamente distintas.

La pupila es la encargada de regular el flujo de luz que nuestros ojos captan. A más luz la pupila se contrae y a menos luz se dilata.

En la cámara, la parte que desempeña esta función es el diafragma. Su apertura y, la velocidad en que se abre y se cierra el obturador, regula la cantidad de luz que pasa por el objetivo hacia el sensor de la cámara.

Nosotros vemos de una forma y la cámara puede manejar la captura de la luz y ahí está la magia de cada fotógrafo en cómo usa esa luz

Euge: ¿Tenés alguna rutina para empezar una sesión de fotografía?

Juanjo: Si, tengo una rutina el mismo día de la sesión con respecto a la preparación del equipo, ya que dependiendo del trabajo es el equipamiento técnico empleado en el mismo, y por otro lado, cuando se va acordando con el cliente una idea, soy de buscar ejemplo de colegas de otros países para intentar de ampliar mi visión con respecto a ideas y perspectivas diferentes y, de este modo, siempre seguir aprendiendo.

Euge: ¿Hubo veces que quisiste tener una cámara en algún momento en especial?

Juanjo: Si, tanto cámaras como lentes, me pasó muchas veces de presenciar situaciones y paisajes maravillosos y sólo tener mi teléfono móvil. Si bien cuando viajo sólo lo hago llevando mi teléfono móvil, más de una vez, me arrepentí de no haber cargado una cámara y lentes con mayores prestaciones.

Euge: ¿Sos consciente del poder de las imágenes?

Juanjo: Si, tanto como las palabras tiene un poder tremendo, también lo tienen las imágenes. Uno puede contar una historia o un relato, pero el poder que tiene una imagen en algunos casos es superior. Yo puedo contarte cómo un avión se estrelló contra un edificio, pero si te muestro la imagen es mucho más claro y se ve la dimensión de tal desastre, de este modo se aplica para miles de situaciones.

Así como una palabra puede usarse para el bien y para el mal, con una imagen puede pasar exactamente lo mismo. Hay que ser respetuoso, cauteloso y tomar conciencia del poder que generan las imágenes.

Euge: ¿Qué fotografía que todavía no sacaste te gustaría captar?

Juanjo: Uffff… miles, me pasó estar en lugares y no tener una cámara, o tener la cámara y no poder hacer la fotografía de mi sueños porque el clima imposibilitó el acceso a dicho lugar. O ver situaciones en los aeropuertos o terminales en las cuales percibí tanta felicidad al ver y recibir a su amada y abrazarse de una forma inexplicable y no tener mi cámara para captar en fotos esos momentos. Creo que son muchas la situaciones que me hubiera gustado retratar y no pude y, siempre fueron momentos que no se repiten. Si bien quizá puedo armar una sesión de fotografía y buscar una idea o buscar una foto soñada, las imágenes y momentos que me gustaría captar serían las que están en mi memoria, la cuales retraté con los ojos y no tengo forma de explicarla y compartir ese momento más que conmigo mismo y mi pasión.