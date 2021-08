"Total look", el arte de combinar prendas

Hoy quiero contarles del “total look”, que además de ser un auténtico acierto de estilo si querés verte favorecida, contribuye a crear una estética bonita, acertada y fashionista con muy poco esfuerzo.

Caí inmersa en el Blog “PLNS polinesia” y encontré esta nota para que empecemos juntos a transitar por la senda del TOTAL LOOK.

Seguro que en más de una ocasión han escuchado hablar sobre el total look. ¿Qué es exactamente? Parece tratarse de un fenómeno que se ha apoderado de las pasarelas de moda, pero también triunfa entre las celebrities. Además, poco a poco está calando en las calles. Claves sobre esta tendencia que está captando adeptas/os de todas las edades.

EL TOTAL LOOK: LA FIEBRE POR EL MONOCOLOR

Cuando parecía que estaba todo inventado, de repente nos topamos con el total look, una tendencia cuya filosofía no podía ser más sencilla: apostar por el monocolor. Sencilla sí, pero arriesgada también. Y es que este fenómeno tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes.

Una de las principales ventajas del total look es que se acabaron los quebraderos de cabeza a la hora de escoger el estilismo de turno. La idea es que el mismo color impregne cada una de las piezas del look: desde los pies a la cabeza.

El total look lo hemos ido viendo con colores como el negro, pero, en esta ocasión, se extrapola a todas las tonalidades y estampados posibles. La regla número uno es que el monocolor se aplique no solo a las prendas superiores e inferiores, sino también al calzado y a los accesorios. Todo un desafío, ¿no?

Con la fiebre del monocolor ya podés dejar de pensar en qué tonos combinan mejor entre sí. Es suficiente con que elijas uno y sea este el que predomine en tu look. Hay quienes van más allá y no solo se suman a la homogeneidad de colores en sus outfits sino también de tejidos.

Las más atrevidas apuestan por el total look de una manera integral. Hay quienes, de hecho, pintan sus uñas y tiñen su cabello a juego con el estilismo en cuestión.

Lo mejor de esta tendencia es que equivocarse en las combinaciones es prácticamente imposible. Lo peor es que, quizás, no todas se atrevan. ¿Te animás?

Si tú también querés sumarte al fenómeno del total look, te dejamos algunas propuestas muy interesantes. ¡Seguro que alguna te entusiasma y esta semana la ponés en práctica!

Total look negro

Para adentrarte en esta tendencia, podés comenzar con un estilismo all black. Nos referimos a apostar por el negro como color principal. Para ello, consigue unos denim, un jersey de punto y unas zapatillas negras. El efecto será de lo más chic. Es un look con el que conseguirás tener un aspecto sofisticado, pero al mismo tiempo muy moderno.

Total look denim

El denim es uno de los tejidos estrella de cualquier armario, así que ¿por qué no crear un total look con el jean como protagonista absoluto? Ya sabés: selecciona tus jeans favoritos y combínalos con una camiseta vaquera. Para rematar el estilismo, agrega una chaqueta vaquera. Como consejo, lo ideal es que todas las prendas sean similares en tonalidad. Sin duda, es un look muy urbano que te permitirá lucir magnífica sin tener que dedicar más de un par de minutos a su elección.

Total look blanco

Falta poco para entrar en primavera y van a ir subiendo las temperaturas poco a poco, es el momento de desempolvar las prendas de color blanco. El blanco es sinónimo de elegancia, así que resulta idóneo para cualquier evento más formal. En este punto, las posibilidades son infinitas: desde lucir un vestido blanco y complementos de este color a optar por unos pantalones blancos y un top de estilo romántico.

Total looks estampados

Como en el pasado, vuelven a destacar. Se llevan los estilismos uniformes con un mismo print que invada la parte de arriba y de abajo, tal y como si se tratara de un mismo traje. De esa forma, las blusas o camisas se funden con pantalones o faldas de idéntico tejido, en todo tipo de estampados geométricos, animales o florales.

Estas son solo algunas ideas, pero la realidad es que el total look está abierto a cualquier color y estampado. Sólo queda que vos te animes a crear tu propio TOTAL LOOK.

Eugenia Raineri Vittino

Integrante de Cimmar

Instagram: @eugerainerivittino