Bernardo Stamateas: "Soy un fanático de las capacidades de resiliencia que tenemos todos los seres humanos"

Nacido en el barrio porteño de Floresta y de ascendencia griega, Bernardo Stamateas tiene habilidad para el ajedrez, el clarinete y el saxofón. Luego de cursar la secundaria en los colegios Larroque y Mariano Moreno estudió Licenciatura en Psicología en la Universidad Kennedy y Doctorado en Psicología en la Universidad del Salvador.

Es sexólogo clínico y Lic. en Teología, además de destacado escritor y conferencista a nivel nacional e internacional. Sus libros hoy son leídos por todos los sectores de la sociedad.

Recorrió todo el territorio argentino 8 veces brindando asesoramiento y capacitación, como cientos de charlas abiertas al público. Presentó sus libros en más de 50 países del mundo. Su nombre es referencia obligada a la hora de hablar de liderazgo y superación personal.

Es columnista del Diario La Nación, ha dado capacitación en empresas e instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales y con gran voluntad se sumó a mi idea de dividir por letras su +Chance.

+ = Tu lado mas positivo / Mi lado más positivo es la escucha. Me gusta comprender y escuchar al otro. Obviamente, producto de mi profesión.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / De adolescente era muy tímido y escribir me permitía comunicarme. Me recibí muy joven -a los 22 años- y el escribir se transformó en el medio de poder transmitir las ideas que quería.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / A transmitir un mensaje de optimismo inteligente. Soy un fanático del potencial humano y de las capacidades de resiliencia que tenemos todos los seres humanos.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No. Tengo la alegría y la bendición de hacer lo que me gusta ya hace 36 años. Soy muy afortunado de poder hacerlo.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría sí a la corrupción, a la guerra y a la mentira.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Soy creyente y creo que además del cuerpo y del psiquismo, tenemos nuestro espíritu que busca trascender, que busca lo valorativo y que busca la experiencia espiritual.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No espero volver, pero me gustaría que lo que sembré continúe en otros y a través del desarrollo personal y del crecimiento interior.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.