Su vecino asesinó a su perra y pidió justicia en la Catedral: "No puede quedar impune"

Luego del asesinato de su perra, el pasado viernes por la tarde, Leonel, junto a vecinos se reunieron en La Catedral para reclamar justicia y visibilizar lo ocurrido.

"El viernes llego a mi casa a las 18:30 y una vecina me estaba esperando para contarme que un vecino se había acercado a mi casa con un cuchillo y había lastimado a la perra galga. Cuando la encontré, efectivamente, la había lastimado. Llegué tarde, ya no podíamos hacer mas nada", dijo a El Marplatense.

Aunque denunció automáticamente en la Comisaria Decimosexta, Leonel, no sabe como avanzará la causa. Por otra parte, agregó que cuando encontró al vecino este "no tenía ningún tipo de arrepentimiento y parecía orgulloso de lo que había hecho. Me atendió adentro desde su casa, hasta que llegó la policía".

Remarcó que "en todo momento quise visibilizar que como somos parte de una sociedad y que estas cosas no pueden pasar. No había nadie en mi casa, si en ese momento estábamos, no sé que hubiese pasado".

"Este hombre no puede quedar impune. Prácticamente no lo conozco, pero un comerciante del barrio me comentó que ya había amenazado a otro vecino con que iba a matarle a su perro" , concluyó.