Tras el temporal: "La gente permanece en sus hogares para no perder lo poco que tienen"

El temporal dejó a vecinos con las calles inundadas, goteras y en muchos casos sin techo en sus viviendas. Defensa Civil había anunciado que los reclamos "se iban a duplicar" a medida que el viento y la lluvia comiencen a cesa, la situación en barrios como Parque Hermoso y Parque Palermo es desesperante.

"Hay un problema estructural por falta de obras. No hay presencia de ninguno de los niveles del Estado en los barrios. Lamentablemente la gente sigue permaneciendo en sus hogares para no perder lo poco que tienen y además no tienen a donde ir", comentó a El Marplatense Lorena Quiroga referente de Barrios de Pie.

"Se han realizado múltiples reclamos y la gente sigue padeciendo la misma situaciones desde hace mas de diez años. Nosotros estamos acercándonos a los vecinos ya sea para darles una mano en la mano de obra y obviamente aportando en lo que es alimento y vestimenta", concluyó la referente.