Enrique Pinti y los resultados de las PASO: “Me alarma la trepada de Milei”

El actor, humorista y director teatral Enrique Pinti dijo en CNN Radio que le generó “una alarma muy grande la trepada de Milei”, quien obtuvo casi el 14 por ciento de los votos, un número que lo ubica como tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires.

“Me alarma la trepada de Milei, que en su mayoría fue elegido por los jóvenes. Me da la sensación de que la historia pasa al pedo. Estos muchachos, que son gente de entre 18 y 30 años, no han vivido nada de lo que ocurrió en Argentina”, advirtió en diálogo con Pía Shaw en El Espectador.

Y recordó: “Tengo la idea de aquella juventud que luchaba por otras cosas. Estos muchachos que siguen a Milei son muy peligrosos para el futuro de la Argentina”.

Sobre la derrota del Gobierno en casi todas las provincias del país, Pinti analizó: “Nada de lo que pasó fue sorprendente. No entiendo por qué la gente se sorprende: era la crónica de una muerte anunciada”.

“No entendí al presidente (Alberto Fernández) cuando dijo ‘algo debimos haber hecho mal’. Lo que se hizo generó críticas de toda naturaleza. Metieron la pata 800 veces”, aclaró.

El artista agregó que “no esperaba otro resultado más que este al igual que le pasó a Macri en el 2019”.

“Parecería que los últimos 10 años los políticos no han tomado conciencia de lo que hacen o dejan de hacer”, añadió, y concluyó con un mensaje: “Viven en una nube de pedos”.