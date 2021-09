Caso "El Durazno": "A ellos no se les cuestionó el haber violado a una menor"

La familia de la menor abusada en el camping El Durazno difundieron un comunicado a través de los medios en el que se preguntaron: "¿A quién se le ocurre que una relación sexual entre una menor de catorce años y tres adultos mayores puede llegar a tener algo de consentido?".

"Hoy fue un día movilizador, extenuante, doloroso. Hoy nuestra hija tuvo que volver a declarar y por ende, revivir aquella situación tan traumática. Lo único que nos dejó satisfechos con la cuestión es que ella pudo desahogarse los días previos al juicio ya que se sentía abrumada. Imagínense tener que afrontar a un jurado con tan solo dieciséis años y exponer frente ellos el peor episodio de tu vida", señalaron tras la jornada vivida este miércoles en el juicio.

La víctima "tuvo la oportunidad de contar en primera persona los hechos sin que nadie tergiverse sus palabras acompañada de su psicóloga".

"Uno cuando escucha que estas cosas suceden no piensa que algún día te puede pasar a vos, o a tu hija. De un momento a otro se te da vuelta la vida. Comenzas a entender el enojo y la impotencia cuando mentiras sobre la vida privada de tu hija y la de tu familia salen a la luz y pasan a ser cuestiones de opinión pública. Pero ¿y ellos? A los violadores no se les muestra la cara, no sabemos nada de sus vidas, con suerte sabemos sus nombres. A ellos no se les cuestionó el haber violado a una menor. No se cuestionó la educación de sus padres, nadie se preguntó dónde estaban sus madres al momento de ocurridos los hechos. ¿Cómo es que todos conocemos a una mujer que fue abusada pero no conocemos a ningún abusador?", agregaron