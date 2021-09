Caso El Durazno: "Siempre se piensa de manera machista y se condena a la víctima"

En un día clave en el juicio por jurados a tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar, durante los festejos de Año Nuevo de 2019, familiares y amigos de la víctima se manifiestan a la espera de una condena justa, frente al Teatro Auditórium, lugar donde se desarrolla el mismo por cuestiones de protocolo ante la pandemia del Covid-19.

"Hace dos días que no dormimos, es una espera intensa, fuerte y tenemos mucha preocupación. Se trata de un juicio por jurados, es algo que es nuevo y hay que pensar que 10 personas de la ciudad tienen que entender cual es la causa", manifestó Verónica, amiga de la madre de la víctima, en declaraciones a El Marplatense.

"Hay que tener en cuenta que lamentablemente se piensa de manera machista y siempre se condena y se hace foco en la víctima y no en el culpable. Por este motivo estamos preocupados, pero estamos convencidos de la lucha que estamos llevando adelante y consideramos que es de esta manera como debemos hacerlo", destacó.

Al ser consultada sobre como se encuentran transitando este juicio los padres de la víctima, Verónica sostuvo que "ellos están quebrados. Es muy difícil afrontar todo lo que están teniendo que pasar, no solo desde todo lo que se ha dicho de su hija, sino por todo lo que han tenido que hacer para pedir justicia. Se trata de una familia humilde, laburante que realmente se encuentra quebrada por todo lo que están pasando".

Sobre si se cuidó a la víctima durante el proceso "la verdad que no. En la última etapa se tomó la decisión de que no se pueda hablar con los medios, algo que se dijo que era para cuidar a la víctima porque es menor. Esa decisión hubiera estado bien si se tomaba desde un principio y no que se dijera todo lo que se dijo", subrayó.

"Cuando se instala en los medios que la culpable es la víctima, después es muy difícil desinstalarlo. Por lo tanto se trató de una decisión que llegó como todo, muy tarde" remarcó la amiga de la familia de la víctima.

En referencia a lo que decida el jurado "creo que una condena justa traerá paz a la familia y a muchas otras jóvenes que pasan por situaciones similares. Estamos cansadas de salir día por medio a las calles a pedir justicia por 'una más' y 'una más' y 'una más' y no para", concluyó Verónica.