El Movimiento de Mujeres repudió la sentencia de "El Durazno": "No son las víctimas las que deben ser juzgadas"

El Movimiento de Mujeres y Diversidad Mdp-Batán hizo público su "enérgico repudio al veredicto de absolución a los violadores de una niña otorgado por un jurado que es expresión de una sociedad machista", en el marco de la absolución de los tres acusados en la causa "El Durazno".

"La violación es un delito contra la integridad sexual. El ataque a la libertad y la voluntad sexual de una niña perpetrado por Pitman, Villalba y Jaime sucedió en el Camping El Durazno el 1ro de Enero de 2019, y desde que se hizo público, la estrategia defensista fue intentar ensuciar la credibilidad de la víctima menor de edad", señalaron a través de un comunicado.

Asimismo, detallaron que "a pesar del escandaloso fallo, hoy es una sociedad que repudia la violencia sexual quien los condena".

"El juicio por jurados no debe ser aplicado nunca para casos de abuso sexual o de femicidio, por no contar con perspectiva de género. No son las víctimas ni su vida privada las que deben ser juzgadas ni estigmatizadas", aseveraron y agregaron: "Este veredicto nos preocupa porque es un mensaje de impunidad total y sienta un terrible precedente".