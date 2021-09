¿Quién se hace cargo de los accidentes por los pozos en Mar del Plata?

Los pozos en Mar del Plata están en boca de toda la ciudadanía. Son una problemática constante sin respuesta de las autoridades. Causan roturas en los vehículos de los vecinos y también daños físicos.

El Marplatense se comunicó con Dario, otra víctima de los pozos. A 9 meses del accidente en 180 y Acevedo no hay respuestas. "Venia por 180 y en la altura de Acevedo no hay pavimento. Entre el pedregullo y pavimento, en ese momento, había una diferencia de 30 centímetros y un pozo gigante. Se me incrustó la rueda de adelante del ciclomotor y yo caí al instante hacia el costado. Me fisuré dos costillas, la mano y la rodilla lastimada. Por suerte venía con el casco", comentó.

"Estuve 40 días sin poder moverme, y por este motivo me dieron de baja en un puesto que tenía en la feria de artesanos. Esto fue en diciembre del año pasado. Los vecinos ya me dijeron que no es la primera vez que alguien se lastima allí", aclaró.

No es la primera experiencia de este vecino, remarcó que "si vos pasas el Parque Camet, a mano derecha, hay un pozo que particularmente a mí me rompió el parabrisas de una camioneta", finalizó.