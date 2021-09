La ciudad de la Luna: un nuevo accidente por los pozos en las calles de Mar del Plata

La Luna es el astro de los cráteres; Mar del Plata, la ciudad de los cráteres. Los pozos proliferan a lo largo y ancho del distrito. La problemática del estado de las calles no refieren solamente a los barrios periféricos, sino que en zonas céntricas es posible toparse con uno y padecerlo.

Tal es el caso de un lector de El Marplatense, que se dirigía ayer por la noche hacia su domicilio y "de milagro" no lo atropelló un vehículo.

El vecino marplatense se dirigía por 14 de Julio en su motocicleta y al cruzar Ayacucho se clavó en un agujero en el asfalto y "salí volando unos cuantos metros; me hice pelota", dijo el vecino.

"De casualidad, cuando caí en la calle, no me atropelló un auto. La moto se me destruyó. ¿Ahora quién me la paga? ¿La Municipalidad? Seguro que no", se lamentó.

El hombre confió que no realizó la denuncia porque "no dan bolilla". Lo cual sucede a menudo. De hecho, meses atrás, luego de constantes pedidos y la visibilización en este medio, el Municipio acudió a la "esquina del bache".

En la intersección de Necochea y Dorrego había un doble pozo. Uno de ellos tenía 10 centímetros de profundidad. Cuando llueve se llenaba de agua y lograba ser invisible para conductores de autos y motos, que sufrían accidentes por evitarlo y desperfectos al atravesarlo. Se arregló, sí, pero "tras varios meses desde el reclamo", dijo un vecino de Nueva Pompeya, quien debió acudir a El Marplatense. Y vaya casualidad (o no) días después de la publicación, el bache se arregló.

El estado de las calles, más allá de los arreglos del Municipio, no es óptimo en varios puntos de la ciudad. Y los reclamos tardan en recibir respuesta como en Parque Camet, Nueva Pompeya, Las Dalias, La Perla, General Pueyrredon, Constitución, Las Américas, Caisamar, Parque Independencia, Florencio Sánchez, San Jorge y la enumeración podría recorrer todos los barrios de Mar del Plata, donde es posible cruzarse por cualquiera de sus calles con un cráter, como los de la Luna.