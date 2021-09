Reclaman justicia por el hombre asesinado en Punta Mogotes

A dos meses del asesinato del señor de 47 años en la zona de Punta Mogotes, causado por un ladrillazo, arrojado por otro hombre, que le robó sus pertenencias, su esposa, se dirigió, este viernes, a pedir justicia a Tribunales ya que aún no han encontrado el paradero del imputado.

"Estoy en tribunales por el asesinato de mi marido que ocurrió el 24 de julio en la zona de Puntas Mogotes. Quien lo asesinó, tengo entendido, consumió alcohol y cigarrillos con él. Se fue y volvió a los 20 minutos con un pedazo de cordón. Se lo tiró en la cabeza y lo mató para robarle la moto y la billetera con documentos y dinero", remarcó la viuda a El Marplatense.

"Quiero hablar con la fiscal, ya que me atendió solo una vez en dos meses. No puedo ver el expediente, no tengo acceso a nada. La persona no está detenida, lo han seguido con las cámaras. Pero no lo tienen visiblemente identificado", aseguró.

Su esposo "salió de su trabajo, a las 19:30, que se encuentra en Púan y Acevedo y se dirigió a la vuelta. Se quedó en un porche consumiendo alcohol, hasta altas horas de la noche, y allí ocurrió su muerte", finalizó.