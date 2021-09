Crimen del DJ: "Nunca hubo un control de la policía"

Luego de que Leandro Gatti, disc-jockey de 32 años fuera asesinado en la madrugada del domingo por dos delincuentes a bordo de una moto, al sufrir un asalto cuando salía de trabajar en un boliche sobre la zona de Playa Grande, sus amigos cercanos aún shockeados por lo sucedido, lo recuerdan y reclaman por justicia y la falta de seguridad en Mar del Plata.

"A Leandro lo mataron por ayudar a unos compañeros. Si observan el video él es el último que entra en imagen, se ve que viene caminado de izquierda a derecha y la moto viene del lado del sur de Mar del Plata, en contramano a la dirección de la calle", relató Alexis Damato, amigo de Leandro Gatti, en declaraciones a El Marplatense.

"Esta parte de Playa Grande tiene dos entradas, la sur y la norte. La norte es la que va a favor del tránsito y la sur es la que viene en contra mano. La moto recorrió 400 metros en contramano y en ninguna de las dos puntas había un móvil policial, en un horario en que se da la desconcentración de los boliches", describió.

"Nunca hubo un control ni de la policía, ni de la gente de tránsito. Esto es algo que no se si pasa habitualmente. Pero lo que puedo decir es que después de estar mucho tiempo sin trabajar por las restricciones de los DNU, en el primer fin de semana donde se podía trabajar relativamente bien, pasa esto", subrayó Alexis.

"La seguridad en Mar del Plata evidentemente no está. La ciudad se ha vuelto el reflejo de lo que es el país. No se trata de una sensación de inseguridad, es inseguridad. Estamos en uno de los barrios más cuidados de Mar del Plata, con un Hotel 5 estrellas a dos cuadras en el cual no puede pasar que dos motochorros le peguen un tiro a un pibe por una mochila", aseveró.

Al ser consultado por los elementos robados, Alexis sostuvo que "la foto que circula en las redes, de los equipos de él, no es una foto de venta, sino que es una foto que el envía al grupo donde estamos todos los Djs y amigos y simplemente muestra que estaba trabajando. En la foto se ve una computadora, una tablet y un controlador".

"Lo mataron por ayudar a sus amigos. Nos arrebataron a una gran persona, a un gran amigo. En lo personal, era mi mejor amigo. Artísticamente era uno de los Djs más conocidos de la escena local, con una gran trayectoria en el ambiente y con un gran manejo de la noche", afirmó.

"En la parte técnica, era un ingeniero en sonido sin título, porque conocía todos los aspectos técnicos de cómo montar un sonido y lo más grave de esto es que dejaron a dos padres grandes, sin su único hijo", lamentó Damato.

"Lamentablemente hay una inseguridad instaurada que no es una sensación, es algo que se vive. Mar del Plata para muchos es la vidriera de la temporada, pero esta ciudad no es protagonista solo de diciembre a febrero, sino todo el año", remarcó.

"En verano hacen todo un operativo para mostrar que tienen móviles nuevos, helicópteros, un sistema de seguridad que en apariencia es impecable, pero en invierno falla rotundamente. No puede ser que a las 5 de la mañana maten a un chico y sea algo que le puede pasar a cualquiera. En Mar del Plata están robando y matando gente todo el tiempo", aseguró Alexis.

"Lamentablemente en este caso contamos con la ayuda de todos los medios que están replicando la noticia, porque se trataba de alguien conocido en lo que hacía, pero te puedo asegurar que todos los días matan a alguien en Mar del Plata, o le roban y demás", señaló.

Al ser consultado sobre desde cuando conocía a 'Lele', "yo estaba viviendo en Buenos Aires y cuando volví a Mar del Plata hace 7 u 8 años, lo conocí. Era alguien que venía a comer a mi casa, yo iba a la de él. Nos hicimos muy compinches. Era una persona que si te veía que estabas mal, siempre tenía un chiste para levantarte el ánimo", destacó Alexis.

"A las cuatro y media de la mañana yo había hablado con él, nos hicimos unos chistes y el me dijo que mañana nos veíamos y fue lo último que hablamos. Era un chico muy humilde y se han llevado a un ser de mucha luz", afirmó.

"Ayer tuve posibilidad de hablar con los chicos que se encontraban con él, haciendo un paneo rápido de lo que es el video y ellos realmente quedaron consternados, están realmente shockeados por como pasó todo. Es muy difícil para nosotros hablar sobre lo sucedido", aseguró el amigo de 'Lele'.

"Es para destacar que el SAME lo pudo venir a asistir bastante rápido, como así también el inmenso trabajo de los médicos del Hospital, que lo trataron de ayudar desde el primer minuto que ingresó al Interzonal. Lamentablemente falleció, pero el se fue estable del lugar donde ocurrió el hecho. El sistema de sanidad de Mar del Plata lo pudo asistir bastante bien y lo llevaron al Hospital consiente, él se fue hablando en el transcurso mientras lo llevaban al igual que al ingresar al Hospital", relató.

"Mar del Plata es un reflejo de lo que está pasando en todo el país. Lamentablemente no está nada bien", aseguró Alexis.

En referencia a la marcha convocada para el próximo miércoles ,"el grupo más cercano de amigos hemos decidido hacer una manifestación en el recinto municipal haciendo un llamado a todos los colegas y toda la gente, teniendo en cuenta que no se trató solo de un sonidista o un Dj, se trata de un ciudadano de Mar del Plata, un compañero, un vecino a quien mataron injustamente", remarcó.

"La marcha la vamos a realizar el miércoles a las 17 en Luro e Yrigoyen cortando la arteria principal del centro y la afluencia de tránsito hacia el centro de Mar del Plata. Trataremos que sea algo visible, para pedir justicia y mayor seguridad para todos los vecinos de la ciudad, porque no puede estar pasando esto", subrayó.

"La verdad es que no se puede creer que lo hayan matado. Playa Grande es el barrio con más seguridad, es uno de los barrios más cuidados de Mar del Plata y que lo hayan matado y no haya habido un policía en esta zona en el primer fin de semana en que se volvía a trabajar después de una cuarentena, que nos ha dejado a quienes trabajamos en la nocturnidad casi al borde de la extinción, es realmente lamentable", concluyó Alexis Damato, amigo de Leandro Gatti.