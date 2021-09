Empleado municipal pedía coimas a artistas callejeros: lo suspendieron 24 días

Por Carlos Walker

Tal como reveló El Marplatense en febrero de 2020, el Ejecutivo comunal inició un sumario administrativo contra un agente municipal por presuntos pedidos de coimas a artistas de la calle Rivadavia en el microcentro marplatense.

Antes del inicio del verano de 2020, tal como lo estipula la ordenanza 21.260, arrancó la peatonalización de dicha arteria desde Buenos Aires hasta San Luis hasta el último día de febrero en el horario de 19 a 2.

De acuerdo a la resolución 235 de 2020, a la cual tuvo acceso este medio, el secretario de Gobierno del municipio de General Pueyrredon, Santiago Bonifatti, detalló que un antiguo artista de la peatonal denunció a un inspector perteneciente al departamento operativo de la Dirección General de Inspección General por "pedir dinero para permitirles ejercer actividades en la Peatonal Rivadavia, durante la temporada".

En el expediente del sumario administrativo, se agregaron mensajes de WhatsApp entre el artista, nombrado como el “Mago” y el agente municipal, autoreferenciado como “Raúl”, denunciado por presuntos actos de corrupción.

El Marplatense también tuvo acceso exclusivo a los audios que dieron lugar al sumario. En ese contexto, el audio más claro e incriminatorio, en el que se menciona literalmente el pedido de dinero, es el siguiente: “Había pensado que hay mucha cantidad la que se puede hacer. No era la idea inicialmente porque eran los cuatro y dos, pero viendo como se está dando todo habría que abrir un poco el mercado. Yo decía una diaria de 300”.

En el desarrollo del sumario administrativo, la Dirección Sumarios del municipio sostuvo que “encontrando plenamente acreditada la autoría y responsabilidad" del agente municipal en "las figuras previstas y reprimidas por los artículos 107º inc. 3 de la Ley 14656, es decir 'Inconducta Notoria” y art. 107º inc. 10) del citado texto legal 'in fine': 'falta grave que perjudique materialmente a la Administración Municipal o que afecte el prestigio de la misma, aconsejando se le aplique al nombrado agente la sanción de 30 días de suspensión, a tenor de la legislación señalada, merituando como agravantes el intentar aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad, tal el caso de vendedores ambulantes o mujeres migrantes, senegalesas, con dificultades en idioma español en un país con una cultura o idiosincrasia tan diferentes como el de origen de éstas personas, y como atenuante la falta de antecedentes disciplinarios que obran en su legajo personal”.

Luego de evaluar lo actuado, la Junta de Disciplina de la comuna aconsejó por unanimidad aplicar al empleado municipal la suspensión de 24 días.

En los últimas horas, el Ejecutivo local cerró el sumario adminitrativo y le aplicó la suspensión de 24 días al agente municipal, de acuerdo a lo que se refleja en el reciente decreto N° 1631.