Cortes y movilizaciones en Mar del Plata: "En Argentina, incluso el que trabaja es pobre"

En el marco de protestas nacionales el Polo Obrero realizó un corte en la ruta 88, este jueves, con motivos de la implementación de "puestos de trabajo" y la posibilidad de que no suceda "absolutamente nada". Se prevé que la protesta finalizará a las 17,30.

Walter Orozco referente del Polo Obrero explicó que "estamos en el marco de una Jornada Nacional . Hay distintos puntos de bloqueos en las principales rutas. El motivo principal es que asumió el nuevo Ministro de Desarrollo Social y ahora se puso en agenda los programas sociales y si estos luego se convertirán en puestos de trabajo. Lo que nosotros vemos es que ese anuncio, a partir de un proyecto de ley que presentó Sergio Massa para el congreso de la Nación, es claramente por las elecciones. Macri realizó lo mismo y no sucedió absolutamente nada", a El Marplatense

"Nosotros entregamos una planilla con los miles de compañeros que cobran un programa y con los oficios que tienen. Digo que tienen ya que muchísimos son gastronómicos, textiles, trabajan en la industria pesquera, trabajadoras particulares, es decir muchísima gente que trabaja en negro. Si el Estado quisiera, los podría regularizar en una planta permanente trabajando en blanco. No vemos que haya ningún tipo de plan de viviendas públicas", agregó.

"El otro punto fuerte es que mientras esto no ocurra lógicamente los compañeros necesitan cualquier tipo de asistencia Estatal. No hay ningún tipo de altas de programas. No se aplicó el IFE, entonces podemos decir que el gobierno cumple con el FMI, pero no cumple con los reclamos populares. Los comedores y merenderos se están inundando de gente. En Argentina incluso el que trabaja es pobre.

"El 60% de la población que está activa en Mar del Plata, que trabaja es pobre. De no tener una respuesta satisfactoria anunciamos un plan de lucha que tiene como segunda instancia acampes en todo el país el próximo 21 de octubre", finalizó Orozco.