Zona Roja: "No queremos llevarle el problema a otro barrio"

En el marco de la audiencia pública realizada el pasado viernes respecto a la Zona Roja donde participaron alrededor de 50 personas para expresar la problemática que enfrentan tres barrios de la ciudad ante los concejales, Francisco un vecino que estuvo presente dio declaraciones en "Antes que sea Tarde" programa emitido en Radio Mitre ( FM 103.7).

"La audiencia fueron todas exposiciones y testimonios que dimos los vecinos. Además participaron instituciones del Colectivo Trans, el Foro Municipal, las sociedades de fomento y la Defensoría del Pueblo. Lo que sacamos de positivo es que pudieron escuchar lo que vivimos a diario y que necesitamos una respuesta urgente", explicó el vecino.

"La cuestión principal es el proyecto de relocalización que es lo que buscamos y la contracara es que las instituciones creen que no es posible ya que es trasladar el problema a otro lugar. Para nosotros es una primera instancia para luego seguir solucionando esta problemática. Hay que separar la venta de drogas y la trata, esto tiene que resolverlo la justicia", agregó.

Además remarcó que "los concejales no tuvieron intervención. Quienes no están de acuerdo plantearon que eran personas vulnerables que no tenían acceso a otro tipo de trabajo. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, sabemos que la prostitución no se va a terminar ya que hay personas que lo van a seguir eligiendo. Necesitamos respuestas por parte del Concejo Deliberante y el Municipio para que esto se regule y así tengan higiene y seguridad. No queremos llevarle el problema a otro barrio".

"El proyecto de relocalización es integral, se puede modificar. Tenemos material con denuncias que hemos realizado. Yo no he podido llegar a mi casa, hay una vecina que recibió un botellazo, nos amenazan constantemente. Han participado autoridades de instituciones escolares ya que hay muchos chicos que han visto situaciones muy fuertes, nadie dice nada los derechos de los chicos. Lo que sigue es que el concejo se ponga a trabajar y nos de una solución integral a todos", finalizó Francisco.