Continúa el acampe en Alberti y Corrientes: a las seis de la tarde liberarán un carril

Los estibadores, choferes de remolque y metalúrgica continúan el acampe en Alberti y Corrientes. El corte es frente a la Superintendencia de Riesgos Del Trabajo dónde reclaman las prestaciones establecidas por la ley.

"No obtuvimos ningún tipo de respuesta. Lo que observamos es mucha presencia policial. Por nuestra parte se han sumado trabajadores de otros sectores ya que están sufriendo el mismo accionar y decidieron quedarse. Por otro lado labramos un libro de actas donde explica el reclamo algunos manifiestan su apoyo quedándose con nosotros y otros lo firman" afirmó el referente Federico Blanco a El Marplatense.

"No me sorprende que no salga ninguna persona a hablar con nosotros y darnos una respuesta. Es triste que lo diga ya que esto debería generar algo. Sabían que íbamos a tener algún tipo de accionar, pero no les afecta en nada", remarcó.

"El acampe va a seguir, esta llegando mucha gente que va a ayudarnos. No sé cuantas personas quieren juntar para darnos una respuesta. Seguirá cortada la arteria de Alberti bien señalizada y hay presencia policial para evitar cualquier tipo de mal entendido. Esto a las seis de la tarde se liberará y dejáremos un carril para que puedan circular. Si esto es un delito que venga la justicia a hacer lo que tenga que hacer con nosotros", concluyó Blanco.