Vecinos del barrio Etchepare se manifestaron por la inseguridad

Vecinos del barrio Ethcepare realizaron este lunes por la tarde una manifestación por la inseguridad que sufren en el barrio y un corte en Constitución y 216.

"Hacemos este corte por la inseguridad, no tenemos luminaria, no tenemos policías. Están robando mucho, lastimaron a una señora, manosearon a unas nenas en un robo, pasa todo esto y no sabemos que hacer. Tomamos la decisión de hacer un corte para que bajen las autoridades principales y nos den un apoyo", explicó Maximiliano, vecino de la zona a El Marplatense.

José, por su parte, narró que el Día de la Madre le rompieron el portón y se llevaron las máquinas con las que trabaja. Karina, en tanto, contó que a su hijo le robaron a mano armada y le pegaron en la cabeza para sacarle los materiales de trabajo.

El Municipio instaló una cámara de seguridad en Constitución y 214 en mayo de este año. Sin embargo, los vecinos afirman que "no funciona" y que "los robos sucedieron cuando la cámara estaba arriba de las personas".

Mientras realizaban la manifestación, se acercó un móvil policial y el subcomisario de la Comisaría 6ta a dialogar con los vecinos. Acordaron un encuentro con el comisario para este martes por la tarde.