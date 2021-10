El evento solidario por Mateo dio resultado: consiguieron el dinero

Mateo el niño de 9 años que necesita 4 valvas ortopédicas para poder seguir su desarrollo físico y así progresar en su crecimiento logró conseguir el dinero para la primera ortesis a través de un Festival que realizó su madre, María Paz, el pasado domingo y 500 rifas que aún siguen a la venta.

"Mateo tiene una parálisis cerebral desde su nacimiento, esta le afectó la parte motora. Él no tiene obra social y los tratamientos los realiza en el INAREPS. Aunque en el Instituto de Rehabilitación hacen valvas en este caso no son el tipo que necesita mi hijo", explicó su madre a El Marplatense.

"Mateo es parte de un Programa Federal llamado Incluir Salud, me comuniqué con ellos y me dijeron que no podían cubrir los gastos. Allí fue cuando recurrí a una ortopedia y me dieron el monto de cuanto cuesta cada valva. El total es de $140 mil cada una. Según los especialistas cada una le durará entre 2 a 3 meses", agregó María Paz.

"Con las rifas conseguí costear la primera y con el evento que realizamos en Parque Camet se juntaron $10 mil, que los incluí para las próximas. Aún tengo rifas para vender, ya que necesitará 4 cambios de ortesis por año ", concluyó.