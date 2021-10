Se suspendió la indagatoria a Macri en Dolores: "Esta causa es una persecución política"

Mauricio Macri enfrentaba hoy su primera indagatoria tras su paso por la presidencia entre 2015 y 2019, en el marco del expediente judicial que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Pero finalmente se suspendió la indagatoria porque la AFI no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto. Es decir, el ex presidente no puede declarar hasta que Alberto Fernández lo releve y aún no hay fecha para una nueva citación.

Al salir del juzgado, el abogado del ex presidente, Pablo Lanusse, afirmó: “Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”.

Y agregó: “No hay fecha para la nueva indagatoria porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo”.

La citación judicial fue en Dolores, donde un grupo de militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio prepararon una movilización para respaldarlo.

La convocatoria a la movilización, similar a la que acompañó a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py, hace cinco año, por la causa denominada “dólar futuro”, se extendió vía redes sociales. En el transcurso de la mañana fueron llegando a la plaza Castelli, de Dolores, el diputado Fernando Iglesias, el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, el ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado Waldo Wolf y Darío Nieto (secretario privado del ex presidente).

También el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Álvaro González, Daniel Lipoveztky, Francisco Cabrera, Nicolás Dujovne, Silvina Lospenato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos, Jorge Triaca y los intendentes Julio Garro (La Plata), Guillermo Montenegro, Martín Yezza (Pinamar) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), entre otros. Pero también hubo dirigentes que no participaron de la movilización.