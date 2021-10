Pablo Cabaleiro: "Voy camino a cumplir mis sueños"

Pablo Cabaleiro tiene 40 años y es conocido popularmente como El Mago sin Dientes, gracias a Ricky Maravilla que, en el programa Pasión de Sábado "le dio una trompada y le bajó una paleta".

Marcelo Tinelli confirmó todo esto en un programa de ShowMatch. Allí le implantó para siempre su apodo, marcándole la carrera y potenciando su futuro.

Vivió siempre en Avellaneda y estudió en el Colegio San Martín donde en todos los actos de la escuela era el mago. Debutó en televisión con su ídolo, Carlitos Balá y más tarde, sin dejar las presentaciones mágicas, obtuvo el título de Licenciado en Marketing.

Fue gerente de un shopping y hasta lo tentaron para hacer política. Este verano, seguramente se sumará e la extensa cartelera que propone Mar del Plata para la temporada. Mientras tanto, con muy buena onda se suma a mi idea de dividir por letras su +Chance

+ = Tu lado más positivo / El lado positivo mío es la parte divertida y el sentido del humor. Tengo mucho sentido del humor y eso me ha favorecido mucho.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Toda esta vocación comenzó de muy chiquito. Tenía ocho años y me regalaron una caja de magia. Ese hobby se convirtió en algo que me gustaba estudiarlo: comprar videos, libros y empezar a perfeccionarme. Ya en la adolescencia trabajaba profesionalmente con los primeros show de magia. Más allá de eso tengo una licenciatura en marketing y me dediqué mucho a lo que es la actividad de la agencia, pero vocación, vocación: es la magia.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Creo que es hacia donde vamos. Uno tiene que pensar que cuando llega a este mundo trata de buscar sus objetivos para ir logrando cumplir sus sueños. Voy camino a cumplir mis sueños.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / La verdad te soy sincero, no. Creo que todo se me fue presentando de chiquito y me gustó siempre. Hoy por hoy vos decís dejar todo para comenzar una nueva vida...la verdad que no. No quisiera dejar todo.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A lo negativo, a lo oscuro, a lo malo.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Trato de ser muy positivo en ese aspecto. Soy una persona creyente. Agradezco mucho a Dios. Tal vez cuando uno se va a acostar, agradecer y al momento de empezar el día, volver a agradecer a Dios por estar en otro día más de vida. Rezar y creer en Dios.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Yo creo que tal vez sea otra vida, pero no es volver. O sea, es ver hacia adelante, no ir para atrás. Y si es ir hacia adelante haciendo qué? Y yo quisiera seguir haciendo lo mismo. Qué es lo que hoy por hoy me gusta: Hacer magia, divertir y entretener a la gente.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.