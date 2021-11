Ya se palpita la temporada 2022: "Tuvimos visitas de gente que redescubrió Mar del Plata"

Los bajos niveles de casos de coronavirus, la eliminación de las restricciones y el clima primaveral de la última semana empujaron a la planificación del verano.

Si a eso se le suma el PreViaje, la invitación a reservar con anticipación para aprovechar los beneficios del programa marca una tendencia. De hecho, esta semana se superó el millón y medio de argentinos que lo usaron, y ya se triplicó todo lo facturado en la edición 2020.

Mar del Plata pica en punta como uno de los destinos más elegidos. Sin ir más lejos, se anunció el viernes la duplicación de frecuencias del tren, algo también hará Aerolíneas Argentinas.

Se realizarán 10 vuelos por semana a Mar del Plata y a partir de enero serán 21, y también habrá vuelos desde Tucumán, Rosario y Mendoza (2 semanales) y Córdoba (4 semanales).

Bernardo Martin, presidente del Emtur, nota que se está extendiendo el período de vacaciones; se reserva por más días y con más anticipación. Las razones, dice, están entre otras cosas en la seguridad sanitaria: “Mar del Plata nunca desbordó (de casos), la posibilidad de regresar a casa por la cercanía y la inexistencia de requisitos de ingreso”.

“En este tiempo tuvimos muchas visitas de gente que redescubrió Mar del Plata y se encontró con una ciudad renovada, algo que genera ganas de volver. Muchos hicieron una visita exploratoria y hoy reconfirman su regreso”, expresó.

En cuanto a los gastos, Martin remarcó una ventaja que contiene los precios para que no desborden en temporada. “El principal consumidor es el marplatense; por lo tanto, no hay oscilación de precios como en otras villas turísticas. No hay mejor guardián de precios que el marplatense”.

Hace unas semanas, desde el Colegio de Martilleros informaron los valores estimados de alquileres, que parten desde los $ 33.000 la quincena en un departamento de un ambiente. El precio de las carpas depende de la zona, el balneario y los servicios que ofrece. En las playas céntricas, $ 89.500 el mes de enero y $ 79.000 febrero.

Una postal que cambia el perfil urbano es la gastronomía en la calle, con espacios en plazas y paseos públicos. “Una experiencia que cambió la cara de la ciudad. Donde antes había autos, hoy hay mesas, sillas y la excelencia de los sabores marplatenses, que van más allá de churros, rabas y medialunas”, dijo Martin.

Fuente: Clarín