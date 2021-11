Femicidios: "En Mar del Plata hay una situación de desidia absoluta por parte del Municipio"

Se presentó este lunes un nuevo informe sobre femicidios del Observatorio de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata. Los números son alarmantes: "En el bimestre, septiembre y octubre de 2021, hubo 41 femicidios y en lo que va del año suman 185 femicidios. De los cuales once (11) ocurrieron en septiembre y treinta (30) en octubre. Creemos importante señalar que si tomamos los casos sólo de octubre, nos arroja el resultado de casi un femicidio por día".

Ante esta situación, la referente de la Multisectorial de la Mujer, Laura Hochberg, dialogó con El Marplatense y remarcó la falta de importancia en esta temática por parte del gobierno Municipal.

"Lamentablemente estamos con un informe con cifras alarmantes. En este bimestre hubo 41 femicidios, de los cuales 30 se produjeron en octubre, por lo que estamos hablando de uno cada 24 horas y en lo que va del año hubo 185, que da un femicidio cada 38 horas. Pero más allá de estos números tan fríos, que marcan una realidad, que no podemos tapar, hay que agregar la ferocidad de estos asesinatos. Casi el 30% son mujeres apuñaladas y por disparos. Ya es preocupante y escuché muchas veces decir que son enfermos y la realidad es que no es una patología. Tanto los abusadores, golpeadores y femicidas son gozadores del abuso de poder porque creen que la mujer es un objeto de su propiedad. Y la respuesta tiene que estar antes de que sucedan estos hechos con políticas públicas de prevención", manifestó.

La referente, además remarcó que "en Mar del Plata hay una situación de incumplimiento y desidia absoluta por parte del gobierno de Guillermo Montenegro porque está la ordenanza de violencia desde el 2016 y si no fuera por las organizaciones civiles, no se podría haber logrado absolutamente nada".

"Hoy sigue en lista de espera la entrega de botones antipánico y atención de los distintos profesionales, porque más allá de que hubo nombramientos hace poco, no alcanza porque cada vez hay más víctimas que solicitan ayuda. Estamos preocupadas porque, por ejemplo, el Hogar de Medio Camino que se tenía que realizar con partida municipal, se está construyendo con partida de Nación, por lo tanto ese dinero de la municipalidad no sabemos dónde ha ido a parar. Entonces, hay una desidia y no hay un decisión política por querer abordar este tema", detalló Hochberg.

Asimismo, ejemplificó: "En Mar del Plata tenemos cuatro femicidios. Y el caso de Claudia Repetto, la desidia de la municipalidad quedó clara porque fue la propia familia la que encontró al asesino".

"Entonces son todas situaciones que vamos a plantear y poner en agenda el 25 de noviembre en una marcha en relación a la violencia a las mujeres para exigir al Municipio que resuelva algunas de estas cuestiones", anunció.

Por último, Hochber volvió a resaltar que "hay falta de decisión política ante la pérdida de vidas, por eso parece que no les importa. Y tampoco se está resolviendo el tema de seguridad en Mar del Plata porque sigue habiendo mucha violencia en la calle, y cada vez hay más. Este es un gobierno Municipal que no cumple con lo que prometió".