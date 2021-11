Espacio público en playas: le piden al municipio que "no sea cómplice de concesionarios"

La Casa del Trabajador Mar del Plata continua su lucha para lograr que el Ejecutivo tome un rol activo en la supervisión de los concesionarios del sector privado de balnearios en la costa y así brindarle a los marplatenses y turistas de arena seca y de esta forma que puedan disfrutar las playas.

El Dr. Julio Hikkilo dialogó al respecto con el programa "Hora 12" emitido por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3) al respecto y comentó que "si no asumen su obligación no dudaremos en hacer las denuncias penales correspondientes contra el ejecutivo" y remarcó que " le pedimos al Ejecutivo que esta temporada tenga un rol activo y eficaz en el control para que no haya abuso en el espacio de arena seca que pertenece al sector público".

“El verano pasado pedimos que se reduzca a un 30% del espacio concesionado a los privados. Este año queremos que el Ejecutivo no sea cómplice de los concesionarios y que tenga un rol activo en los derechos de los marplatenses y turistas”, explicó el referente.

“La pandemia le da al Ejecutivo la herramienta de control sobre el sector privado por el propio pliego de concesión. El tema es que no se designa supervisores para controlar. En la zona de La Perla ya comenzó el cerramiento dejando 1 metro de arena seca hacia la playa, esto no es necesario, la persona que alquila lo hace sobre el espacio de sombra", concluyó.