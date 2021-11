Pato Duhalde: "Enfocando la energía pasan cosas increíbles"

Pato Duhalde es artista, musico, diseñador y fundador de Dios los Cría una de las bandas de Rock más emblemáticas de la ciudad. Pasó por la Escuela de Arte Martin Malharro y por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es Licenciado en Diseño Gráfico y Comunicacion Social.

Musicalmente hablando, formó DLC en 1993 llegando a editar 6 albumes. El primero es Dios los Cría lanzado en 1996. Su último trabajo discográfico El Sonido de lo Inevitable en 2014. También conformó 99 Monos, un grupo con integrantes y ex músicos de Dios los Cría y Qué Querés, otra reconocida banda local.

Además de su estrecha relación con la musica, Pato lidera Duhalde-Art donde con su equipo, diseñan y realizan conceptos innovadores bajo la consigna de la búsqueda de nuevas sensaciones por medio del diseño y la arquitectura.

En medio de viajes, arte y sonidos que siempre lo seducen para volver, accede a mi idea de dividir por letras +Chance

+ = Tu lado más positivo / Creer que nada es imposible.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Desde siempre supe que iba a vivir haciendo lo que me gustaba. Desde que recuerdo siempre me atrajo el arte. En el camino encontré las formas.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Seguir aprendiendo. Nunca hay q dejar de aprender.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No. Me encanta mi vida.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A la muerte.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / El camino te lleva. No hay que ponerle resistencia. Solo hay que saber escuchar lo que dice. Enfocando la energía pasan cosas increíbles.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Lo mismo.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.