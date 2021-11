Santilli de campaña con Macri: “El Gobierno está más del lado de los delincuentes”

El candidato a diputado nacional bonaerense de Juntos Diego Santilli aseguró este lunes que el Gobierno está “más del lado de los delincuentes que de los trabajadores” y que “no tiene decisión política ni planificación” en materia de seguridad, y pidió a los ciudadanos de la provincia que vayan a votar el domingo en las elecciones legislativas. Una declaración que el propio Mauricio Macri a El Marplatense, de manera exclusiva.

“La inseguridad es algo que golpea nuestra libertad, no nos permite ser libres. Hay que abordarla con decisión política, que es lo que no tiene el Gobierno, y con planificación. Hay que ir a fondo en la lucha contra la delincuencia, los narcos y las mafias. No se puede especular como hace el kirchnerismo”, sostuvo.

Santilli recorrió las ciudades de Miramar, Balcarce y Tandil acompañado por el expresidente Mauricio Macri, con quien participó de reuniones de vecinos, comerciantes y referentes sociales.

“Este es un Gobierno que está más del lado de los delincuentes que de los trabajadores. Lo que sucedió en Ramos Mejía no es un hecho casual, hace meses que vemos como aumentan los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, resaltó al referirse al asesinato de un kiosquero por parte de ladrones en un raid delictivo.

Asimismo, agregó que “es un Gobierno que no respalda el accionar de la policía, que avala la toma de tierras y la liberación de presos, que deja que los narcos avancen en los barrios. La gente vive con miedo y el gobierno mira para otro lado”.

En la recorrida el candidato pidió además a los bonaerenses “que vayan a votar este próximo domingo. Es importante que todos vayan a votar, que se expresen, y que juntos empecemos a cambiar la historia”.

“Yo quiero pedirles que este 14 de noviembre vayan a votar y podamos cambiar el rumbo, empezar un camino distinto, que apueste al trabajo, a la educación de calidad, a impulsar la producción y el desarrollo de la provincia y el país”, completó.