Inseguridad en el Martillo: "Todos los días le roban a alguien y siempre queda en una denuncia"

Una vez más el local "Electrotecnica" de Jacinto Peralta Ramos al 1800 sufrió un robo. La comerciante, Dolores, remarcó a este medio que “hace muchos años que venimos siendo castigados por esto. Hemos puesto rejas en los lugares vulnerables del negocio”.

“El pasado miércoles ingresó una persona por una ventanita de la ochava del negocio que está a una altura de 4 metros, se trepó y, aunque tiene un hierro cruzado, ingresó por un lugar muy chiquito. Generalmente vienen con una mochila y se llevan siempre lo mismo: destornilladores, pinza de punta, alicates, herramientas de mano”, agregó a El Marplatense.

“Todas estas cosas se complican, cada vez que nos rompen un vidrio es un costo muy alto que tenemos que saldar en el momento. Tenemos un grupo de WhatsApp con todo el barrio ya que todos los días le roban a alguien, esto no agota. No hay ninguna solución, siempre queda en una denuncia. Hay muy poca presencia policial y a la noche directamente no hay patrulleros”, concluyó.