Luego del reclamo de Madres Territoriales frente a Casa Rosada, para pedir una ley específica de adicciones, el programa “Hora 12” emitido por CNN Radio (FM 88.3) dialogó con la referente Sandra Álvarez al respecto.

Se le consultó por el Proyecto Vida digna y respondió que “va orientado a los chicos que tienen un problema de adicción de drogas y necesitan una recuperación, es decir pasar de estar drogados pidiendo por la calle, robando a tener un proyecto de vida digna. Por este motivo en 2012 formamos esta ONG, comenzamos en el centro cerrado de menores, luego nos trasladamos a la Unidad 15 y ahora estamos en nuestro espacio en Tres Arroyos 78”.

“La sociedad decide no mirar y todos sabemos lo que pasa con estos chicos, pero se elige no accionar. La ley de Salud Mental no los cuida. Esto se ha profundizado en todo el país, pertenezco a Madres Territoriales Línea Fundadoras, y se suman los accidentes viales que ocurren por producto del alcohol. Para nosotras el alcohol excesivo es una droga”, agregó Sandra.

Asimismo, explicó que en “en Mar del Plata lo más preocupante hoy es el alcoholismo y la cocaína. La ciudad no es una isla, el crecimiento de drogas es en todo el país y no hay lugares para asistir. El motivo por el cuál no hay lugares de asistencia es porque el área de Salud de la Provincia te pide que tengas habilitación Municipal para que tengas un centro de recuperación, pero al mismo tiempo el Municipio te pide la habilitación de la Provincia y por este motivo pedimos la Ley específica de Adicciones”.

En la misma línea mencionó que “entregamos el petitorio para que se trate. En este petitorio pedimos la escucha a la familia, ya que no están preparados para atenderlos. Además, pedimos que se quite la parte en la que los chicos puedan elegir, ya que está en peligro su vida y la de terceros. Mediante esta ley hay que asegurarle a la persona que será atendida antes de estar totalmente de destruida. Para poder ser internado tenes que pasar por 3 entrevistas, de las cuales el joven probablemente haga la primera, pero no las restantes. Esto es un impedimento para poder trabajar, si las entrevistas no son realizadas el Órgano de Salud Mental te dice que te va a cerrar, no sabemos que hacer”.

“El Estado está llegando tarde y no salva vida. La política no habla de estos temas porque saben esto. Nosotras caminamos el territorio. Los chicos que vienen a pedirnos ayuda lo hacen porque no pueden más. Ahora vamos a esperar, esto se tiene que tratar en Diputados y vamos a presionar ya que no nos vamos a quedar solamente con la entrega del petitorio. Necesitamos que la sociedad salga adelante y que los padres no tengan vergüenza por tener hijos adictos, salgan y pidan ayuda para que los asistan a sus hijos y a ellos. Estos hijos no son Chano, pero puedo asegurar que está repleto de Chanos en Mar del Plata”, declaró.

Además, animó a los familiares a pedir ayuda: “Sí tienen alguna duda puedan contactarse con la ONG mediante su número 223.470.4.373 o 223.59032863, también pueden dirigirse al lugar en Tres Arroyos 78. Podemos asesóralos judicialmente de forma gratuita y también pueden sumarse a colaborar, incluso trabajamos la justicia penal terapéutica que es la que queremos que se implemente cuando un chico está bajo una causa penal pero que fue producto de su propia adicción”.