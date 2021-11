AM mejoró la elección, pero no logró sumar más concejales

Tal como se informó en este portal de noticias, Acción Marplatense mejoró el resultado del primer corte con 11.730 votos (3.65%) y saltó a 25.976 sufragios en las elecciones Generales (7.30%) lo que dejó un sabor agridulce en su bunker. El repunte lo tuvo en los barrios.

"Hemos duplicado el caudal electoral respecto de la primera elección y hemos estado muy por encima, casi en el doble de los votos que sacó el Frente Vamos Con Vos en la provincia de Buenos Aires” resaltó el líder del espacio local, Gustavo Pulti, en contacto con Radio Mitre Mar del Plata.

El ex intendente, que integró la boleta de Florencio Randazzo para ser Diputado Nacional, dijo luego que "tengo un sabor agridulce" y enumeró una serie de situaciones referidas al acto eleccionario.

"El objetivo era lograr una representación más amplia de concejales. No queremos disimular o no expresar esta situación, que no nos satisface totalmente”, dijo junto al primer candidato a concejal, Fernando Telpuk y al actual concejal y candidato a senador provincial, Horacio Taccone.