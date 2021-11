Laguna de los Padres, abandonada: "Falta creatividad, gestión municipal y fondos"

La Laguna de los Padres es una Reserva Natural de gran importancia, pero descuidada por completo. Sufre robos, incendios y descuidos medioambientales. Esto fue denunciado por integrantes del colectivo en Defensa de la Reserva Natural Municipal Laguna de los Padres al Ejecutivo local y exigen respuestas. Entre las entidades que firmaron este documento se encuentra la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, por este motivo el programa “Hora 12” emitido por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3) entrevistó al Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi.

“La Laguna de los Padres presenta un estado de abandono desde el momento en el que el personal que está a cargo del lugar no es suficiente. Hay episodios que suceden todo el tiempo que tiene que ver con caza furtiva, pesca, incendios en los sectores de árboles. La insuficiencia de tres guardaparques para recorrer estas 700 hectáreas y el no tener un vehículo para recorrer lleva a que un grupo de organizaciones hagan un reclamo para que este lugar tenga la atención merecida, por su importancia biológica y cultural. Hay algunas respuestas parciales como la construcción de baños, la batería de la estación de guardaparques que está prácticamente inutilizada y que fue saqueada varias veces” explicó el Defensor.

Asimismo, explicó que falta refaccionar “baños públicos” y que “esto quedó pactado para el año entrante, por este motivo en la temporada serán insuficientes. Por otro lado, muchos de los usuarios son desaprensivos y no hay posibilidades de realizar campañas de concientización. Hay que tener en cuenta que el cuerpo de guardaparques no alcanza para la Laguna, ya que también está Parque Camet y la Reserva Forestal del Sur de la ciudad y no se están teniendo los cuidados por parte del personal adecuado. Esto es un llamado de atención al Departamento Ejecutivo para que tome en cuenta estas situaciones”.

“Dentro las 49 entidades que están reclamando lo ocurrido se encuentran sociedades de fomento, grupos scouts, centros de extensión universitarias, distintas ONG y entidades de vecinos. Esto fue muy movilizador y pretendemos seguirlo, tenemos respuestas tardías y parciales. Pretendemos que sean más rápidas e integrales. Este documento que se hizo público se le envió al presidente del EMSUR con quién conversamos, se está charlando con las autoridades, pero las respuestas no son totalmente satisfactorias. Aquí falta creatividad, gestión y fondos, aún no sabemos que estará contemplado en el fondo del año que viene. Falta la asignación de personal, la compra de un vehículo con exclusividad a la Laguna. Esto también ocurre en Parque Camet. Tendremos una próxima reunión a principios de diciembre", finalizó Rizzi.