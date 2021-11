Tras la alarmante ausencia de votantes, ¿cómo se debe justificar la no emisión del sufragio?

Por Marcelo Marcel

Tal como lo adelantó El Marplatense, una importante cantidad de marplatenses y batanenses no concurrieron a votar este domingo en el marco de las elecciones Generales que eligieron concejales, senadores provinciales y Diputados nacionales para la jurisdicción de General Pueyrredon.

En efecto, según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral se reflejó que 355.695 marplatenses y batanenses votaron. De un padrón habilitado de 573.174 personas, poco más del 66% cumplió con el deber cívico.

A la hora del análisis, planilla en mano o con el aporte de la tecnología, los números oficiales no mienten: 217.479 no votaron. Un número significativo. Algo así como 6 estadios José María Minella llenos. Usando otra comparación, los que no votaron representan más votantes que la lista apadrinada por el intendente Montenegro.

"La verdad, entré y salí; no había nadie", esa frase se replicó una y otra vez en cada rincón de la ciudad de Mar del Plata a lo largo del domingo. Muchos vivimos una situación similar. Y esto, indudablemente, dejaba entender algo que grafica lo que luego se confirmó: las 1651 mesas fueron muchísimas para un electorado presente superior al 60&%.

A raíz de todo ello, desde este lunes está abierto un sitio para infractores donde los ciudadanos tienen 60 días para justificar su inasistencia en el acto eleccionario.

Consideran importante realizar ese trámite (abajo en un Tw de la Cámara electoral pueden conocer más datos) para no caer en lo que se denomina registro de Infractores. Esto impone una multa aunque trae, además, algunas consecuencias para realizar trámites en niveles locales, provinciales o nacionales.

Con poco más del 98% de las mesas escrutadas hasta el momento, General Pueyrredon tiene el 66.10% de participación ciudadana. De los 134 distritos del primer estado argentino, apenas una cifra menor al 1o% de ellos no alcanzaron superar el piso del 70% de los votantes este domingo.