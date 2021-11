El Municipio promete soluciones definitivas para el CAPS sin seguridad, agua y gas

El Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Alto Camet arrastra diferentes inconvenientes desde hace tiempo y la semana pasada el personal comenzó con jornadas de retención de tareas.

Varias situaciones referidas a la seguridad se suscitaron en el último mes y el personal policial brilla por su ausencia. Ante la protesta, este martes hubo un efectivo, pero sin la certeza de que al día siguiente se haga presente. Así están desde hace más de un mes.

Por ello, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei dio el explicaciones y prometió soluciones: "Hace un mes se empezaron a dar situaciones estresantes que tiene que ver con que algunos días se cubría la seguridad y otros no. Empezamos a trabajar y no queremos poner parches. La semana pasada desde la Comisaría de la jurisdicción de Alto Camet nos dijeron que a partir del lunes estaría la solución con un efectivo dentro del Centro de Atención. Pero no se realizó, por lo que los trabajadores comenzaron con la retención de tareas".

Y expresó que "mañana (por este jueves) tengo una reunión con la Departamental con la secretaría de Seguridad para encontrar una solución definitiva al tema de la presencia policial en Alto Camet y en otro centros en los que también hace falta seguridad".

"En los CAPS de General Pueyrredon, la encargada en su mayoría es la Policía, la que a veces tiene problema de personal para poder cubrir todo. El tema de la seguridad no es un tema nuevo", aclaró.

Desde le CAPS informaron que están sin gas, ni agua potable. A lo que la funcionaria informó que "Camet está siendo ampliado, intervenido y tanto la obra del tanque y el gas son obras subcontratadas por la misma empresa y llevan su tiempo. El lunes de la semana próxima estarían empezando por el gas, que no es una obra menor porque encontraron pérdida en la chancha, en las cañerías y calefactores mal colocados. Por eso se produjo el corte de gas y para volver a habilitarlo hay que reubicar los calefactores, tender nuevas conexiones de gas".

Y en relación al agua, Bernabei sostuvo que "hace muchos años que tienen ese problema y es una obra contratada por la empresa encargada de la ampliación del CAPS, así que en el momento que la empresa lo determine, en función de cómo va avanzando la obra, será algo a tratar. Hay agua para limpieza y consumo de baños, pero no es apta para el consumo humano. De ahí el reclamo de los trabajadores".

Asimismo, la secretaria de Salud de General Pueyrredon reconoció que "podríamos haber hecho un arreglo rápido para una habilitación provisoria, pero en realidad el CAPS está siendo intervenido y por ello indiqué al coordinador que lo que no se pudiera ser atendido, sea derivado a otros Centros de la zona norte para que la gente se pudiera seguir atendiendo y los profesionales seguir trabajando cómodos. Hasta ahora han podido sostener la atención".

"La atención está normalizada. Los trabajadores hacen retención de tareas, el tema de la seguridad fue un hecho reciente y se resuelve en esta semana", añadió.

Y para finalizar, recalcó la solución respecto a la seguridad: "Es una situación que se viene trabajando con la policía desde siempre. Lo que hay que entender es que un policía que entra a ser una custodia dentro del CAPS, es un policía que se saca de la calle. Y hay que ver la disponibilidad de cada comisaría. En Alto Camet hubo tres policías y ahora están con carpeta médica. Los recursos no son infinitos".