Venta ilegal de terrenos: "Le pagas más o se queda con tu casa"

En el marco de la denuncia realizada por una vecina de Costa Azul al recibir amenazas de quién le vendió el terreno ubicado en calle 479 y calle 20, éste medio se comunicó para profundizar lo ocurrido.

“Esta persona vende los terrenos y luego de que finalizas de construir la casa te lo quita. Yo particularmente vivo en Costa Azul en la calle 479 y calle 20. Con mi hija edificamos dos casas, ella es enfermera. Nosotras finalizamos la paga del terreno y este fin de semana se dirigió a mi casa y comenzó a amenazarme y decirme que quería más plata por la inflación, quería 250 mil pesos más”, le explicó a El Marplatense, Nancy Canales.

Asimismo, agregó que “este hombre se presentó en mi casa con armas y otras personas. A mi hijo de 21 años lo rodearon con nafta y le dijeron que lo iban a prender fuego. Las opciones que te dan son o pagar más dinero o irme y que ellos se hacen cargo de la casa. Tenía tal desesperación que llamé a un amigo al cuál le quebraron el brazo y le rompieron el auto. Todos realizamos la denuncia y no lo detienen, me siento totalmente desprotegida. Mi hija realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y yo en la Comisaría 3era del Barrio La Serena”.

“El acuerdo era que yo terminaba de pagar el terreno y luego me entregaba los papeles. Cuando finalicé el pago me dijo que no íbamos a hacer nada porque le debía dinero”, finalizó.