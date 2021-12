Amelita Baltar, la voz más emblemática de la obra de Piazzolla

Amelita Baltar es sin dudas la voz más emblemática de la obra de Piazzolla. Si bien comenzó su carrera en el folclore, irrumpió en la escena grande de la música popular integrando la dupla Piazzolla-Ferrer. El músico (Piazzolla), el poeta (Ferrer) y la cantante (Baltar) revolucionaron el tango y como todo lo nuevo tuvo detractores y admiradores. Estos últimos, sobre todo, en Estados Unidos y Europa más que en Argentina.

María Amelia Baltar tuvo en su destino relacionarse con Piazzolla artística y sentimentalmente. Estrenó todas las obras del compositor y en especial, el 16 de noviembre de 1969, aquella de la cual jamás podría separarse: “Balada para un loco”.

Por todo ello actuará el próximo 29 de diciembre en “Piazzolla 100” en el Teatro Tronador, dentro de un espectáculo único co-producido con el Teatro Colón de Buenos Aires.

Además actuó en diversos escenarios nacionales y extranjeros, haciéndolo inclusive en las televisiones francesa, italiana, suiza y alemana. En el año 1972 estrena “La primera palabra” en el Festival Onda Nueva de Caracas y unos meses más tarde “Las ciudades” en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

En definitiva, porque así lo quiso el destino, Amelita es parte fundamental en la vida y obra de Piazzolla y, en diálogo con El Marplatense, contó historias relacionadas con el músico que vivió en primera persona, como por ejemplo, la manera de componer.

“Él decía: `No creo en la inspiración, yo creo en la transpiración´. A la mañana ya estaba en la cocina tomando el café parado y se iba a sentar al piano, y hasta las 14 no se levantaba; ahí escribía. A las 11, la señora que trabajaba en casa, Elena, le acercaba un bocado o un té. Yo ni me le acercaba porque me ladraba. A eso de las 14 le agarraba hambre, se desperezaba. Ese era el Piazzolla instrumental”, confió la cantante.

Y siguió: “En la parte de las letras, Horacio Ferrer venía a eso de las 15 y se quedaban como hasta las 19. Recién después, siempre salíamos a comer a algún lado”.

- ¿Cómo nació “Balada para un loco”?

- En una de esas tardes, Ferrer le comentó que iba por Santa Fé y los maniquiés le guiñaban un ojo. “Es re loco”, comentaba Ferrer. La parte del “corso de astronautas y niños con un vals”, se debe a que en el año 1969 habían venido a Buenos Aires los astronautas que habían pisado la Luna, a quienes les dieron un reconocimiento. Y venían del Congreso con un coche descapotable, con dos canas adelante, y justo cuando los chicos que salían del colegio. Es decir que tomó cosas de esa actualidad y así nació. Y yo lo canté por primera vez; me insultaron, me chiflaron porque habían repartido panfletos diciendo que este tema era de comunistas, entonces cuando nombraron a Piazzolla y “Balada para un loco”, chiflaron y abuchearon.

“Hace 51 años que la canto y seguramente lo haré en Mar del Plata, sino para qué me llevan si no es para cantar Balada para un Loco. Me ha conquistado la ternura que tiene. Hay momentos que a Piazzolla y al tango hay que hacerlo muy suave. Esa canción y otras las escribieron en casa para que yo las cantara. Hay canciones que son de Piazzolla, Ferrer y Amelita Baltar”, resaltó la cantante.

Y claramente, destacó la importancia de Piazzolla en el mundo en la actualidad: “En Estados Unidos lo adoran a Astor. He estado hace unos años en Los Ángeles y fui a un local de música, donde había una góndola en la que había todos discos de Piazzolla. O escucharlo en Europa es impresionante. En Argentina no lo pasan mucho por radio, pero en Holanda lo interpretan en los teatros. En Japón era impresionante ver a mujeres llorando en la primera fila”.

LA PRESENTACIÓN DE LUJO EN EL TRONADOR

El espectáculo "Piazzolla 100" se desarrollará el miércoles 29 de diciembre desde las 20 en el Teatro Tronador, en coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires y colaboración de la Fundación Piazzolla.

Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de www.tuentrada.com o, a partir del lunes 20, de 11 a 17, en las boleterías del teatro (Santiago del Estero 1746).

Un show encabezado por Daniel "Pipi" Piazzolla, engalanado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y la presentación estelar de Raúl Lavié, Amelita Baltar, Elena Roger y el cierre de Susana Rinaldi.

Programación artística

Proyecto Eléctrico Piazzolla con Amelita Baltar ’25 / 30

Escalandrum con Raúl Lavie y Elena Roger ’25 / 30

INTERVALO

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

Primera parte: ’25 / 30

Las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla

Director Musical: Luis Gorelik

Solista Invitado: Horacio Romo (Bandoneón)

Segunda parte: ´25/30

Susana Rinaldi

Dirección Musical: Juan Carlos Cuacci

Solistas: Mariano Cigna (bandoneón) y Aníbal Gluzman (piano)