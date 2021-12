Uber en Mar del Plata: "No buscan una solución, buscan un negocio"

Luego de que se confirme el arribó de UBER a Mar del Plata, como adelantó este medio, el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxi, Raúl Vicente, remarcó que "no buscan una solución, buscan un negocio"

“Sabemos que hay algunas unidades que están brindado trabajo y servicio. No creemos que sean muchos ni que sea la solución. Hay ciudades dónde UBER trabaja legal o ilegalmente y que está demostrado que no es la solución. Estas ciudades tienen el mismo problema que tiene Mar del Plata, un servicio, principalmente en el horario nocturno, que no es satisfecho de la mejor manera”, explicó a El Marplatense Vicente.

“En el mundo, UBER, demostró que es una empresa que destruye los servicios que son habilitados y nadie garantiza que brinden un servicio de excelencia. Ellos no buscan una solución, buscan un negocio. Nosotros, por el contrario, sí le estamos buscando la solución. Nosotros tenemos 4 puntos que son fundamentales para encontrar la solución de aquí a enero: La Municipalidad está llamando a muchos titulares que no estaban explotando su licencia ya que durante la pandemia buscaron otro trabajo. Aquí tienen dos opciones o ponen choferes o dejan su licencia para que otro pueda tomarla. Invitamos a los titulares a volver a realizar el turno noche y esto ayudaría mucho en brindar un mejor servicio”, agregó.

Advirtió, Vicente, que “no hay que olvidar que el día 20 de diciembre en taxi subirá un 25% lo que va a asegurar una rentabilidad interesante y que hará que muchos choferes vuelvan a subir al taxi. Tampoco debemos olvidar que de las 200 personas que hicieron el curso de capacitación que fue dirigido por la secretaria de empleo del Municipio ya parte de esos choferes ya dieron el examen y los estamos incorporando a nuestras empresas”.

“El intendente ha sido clarísimo en remarcar que el trabajo en nuestra ciudad es para los marplatenses, por lo tanto, creo que no va a permitir que este servicio prolifere, ya que es totalmente ilegal”. Por otro lado, remarcó que “ya les ganamos una batalla y perdimos todo un verano para poder detener a UBER y sin violencia, solamente lo haremos con las ganas de trabajar y vamos a seguir defendiendo nuestra fuente”.