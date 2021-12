Vaqueros: las tendencias que arrasarán en 2022

¿Qué tipo de vaqueros serán tendencia en 2022? La próxima primavera dicta, según la pasarela, unas siluetas de pantalón, un color y varios tipos decoración muy específicos. Entre las prendas denim que más se van a llevar también hay espacio para piezas que se salen de lo habitual y otras que toca ‘reciclar’. Aquí resumimos las mejores tendencias del territorio vaquero para ser una alumna aventajada en cuanto despegue el año nuevo.

Pantalones vaqueros anchos

Aunque la muerte de los pantalones estilo chupin quizá nunca se vaya a producir, en 2021 su fin ha estado relativamente cerca: los pantalones vaqueros anchos fueron una de las tendencias absolutas la pasada primavera y a lo largo del año, las búsquedas afines a los jeans “anchos” o de “pata ancha” han aumentado un 52% en la plataforma de Lyst, duplicando las búsquedas relativas a los skinny jeans hasta la fecha. Las tendencias de primavera 2022 también les siguen dando la razón: los vaqueros el año que viene se van a llevar muy, muy anchos, como propone por ejemplo Valentino. El tiro bajo es otra de las máximas que acompaña a este tipo de silueta, como dejan claro las colecciones de Molly Goddard, Missoni o MGSM.

En formato bermudas

Junto a los jeans anchos, ésta será otra de las siluetas absolutas de la temporada: las bermudas han ido colándose en las colecciones de anteriores temporadas y en 2022 se consolidan también a través de los vaqueros, especialmente en silueta oversize. Es la propuesta de Coach o Vaquera, que optan por combinar bermudas muy anchas con un sujetador a la vista, tanto bajo cazadoras ligeras como por encima de otras camisetas, jugando con el layering. Isabel Marant las declina en su versión más sofisticada, en looks de aire muy boho.

Vaqueros rotos

Esta es una de esas tendencias que en 2022 también repite: la próxima primavera vamos a reutilizar (y mucho) los pantalones vaqueros rotos que compramos (o nos hicimos) este año. Las posibilidades se adaptan a todos los gustos: las aperturas pueden ser más comedidas, como propone Vetements a la altura de la rodilla, o un poco más extremas, como en el caso de Dolce & Gabbana. Un plus de estilismo: la casa italiana propone, como Coach con las bermudas, dejar entrever la ropa interior (no necesariamente tanga), como hicimos a principios de los 2000.

Patchwork

En el boom de la ropa de segunda mano, el patchwork parece una de esas tendencias lógicas que ha llegado para quedarse. En términos de tejido denim, el efecto retales fue una de las tendencias más potentes de la pasada primavera (recordemos los laboriosos patchwork de Alberta Ferretti). En 2022 este juego vuelve a ser una de las máximas a la hora de llevar vaqueros: se pueden combinar diferentes tonalidades de azules, como Marques Almeida o Dsquared2, con tejido denim negro (Amiri) o teñirlo de rosa y morado, como hace Marine Serre en looks compuestos por chaleco que superpone a sus ya icónicos tops estampados con la luna menguante.

Vaqueros con logomania

Solo era cuestión de tiempo: los vaqueros también han caído rendidos ante la logomanía que se ha ido haciendo con los accesorios y con las prendas. En 2022 son un lienzo en blanco para hacer gala de la firma a la que pertenecen. Puede ser a través de los pantalones (que Vetements imprime con logos negros y Coach en un azul más oscuro) o a través de conjuntos como los de Max Mara, en los que chaqueta, bermudas y top vienen bordados con las letras de la firma italiana.

Pintados

Sí, nos espera una temporada en el que el denim será un tejido llamado a la experimentación y la creatividad. No solo de rotos y patchwork vive el ‘do it your self’ en 2022: el efecto pintado será otra de las tendencias que invita a personalizar los vaqueros que tenemos en el armario. Pueden ser mariposas, como hace Chanel; estrellas, como en el caso de Collina Strada o motivos más boho, como los que ha incluido Etro en su colección de primavera 2022.

Denim (muy) decorado

Tampoco resulta sorprendente que la fiebre por el tejido festivo y el destello haya invadido el territorio denim: efectivamente, en la primavera de 2022 los pantalones vaqueros se cuajan de motivos brillantes, tachuelas y aplicaciones para convertirse en algo más que un básico atemporal. Es la tónica que hemos visto en Isabel Marant, Dolce & Gabbana y Dries Van Noten, que convierte la cazadora vaquera en una pieza joya.

La falda vaquera será larga o no será

Otra de las licencias en términos de denim la próxima primavera 2022 es que las faldas vaqueras vuelven a ser muy largas. A partir de ahí, cada firma se toma sus licencias: en Meryl Rogge son más comedidas y en silueta evasé, mientras que en Y/Project y Rokh apuestan por darle un punto de sensualidad con una profunda apertura que escala hasta la altura del muslo. Los bajos, con o sin ondas, aportan dinamismo a la prenda.

Un color denim muy oscuro

Entre las diferentes tonalidades vaqueras que más se llevarán en 2022, una gana por goleada: el azul más oscuro. Es el que emplea Amiri para looks compuestos por vaqueros y camisa, el que utilizan Saint Laurent y Emporio Armani para su sastrería o Max Mara para sus conjuntos con abrigo. Hasta la fantasía sesentera de Dior también pasa por faldas midi tableadas vaqueras teñidas de este color.