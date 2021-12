Pase Sanitario: "Haremos lo imposible para que la gente se vacune, pero nos generó un gran problema"

Comenzó a regir el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires y luego de la reunión que tuvo el gobernador, Axel Kicillof, en Mar del Plata, donde estuvieron presentes titulares del sector turístico, este medio se comunicó con el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Eduardo Palena, para dialogar al respecto.

"En la reunión junto al Gobernador se trato principalmente el tema del pase sanitario, con el espíritu estamos todos realmente de acuerdo, pero es complicado, la provincia intenta con esto de que estemos todos vacunados, lo que pasa es que hay situación que son difíciles de responder. A un gastronómico le puede pasar que en una familia 3 estén vacunados y 1 no y allí se genera un conflicto para el ingreso al local . Con los hoteles sucede algo similar, muchas familias sacaron el Pre Viaje cuando el pase sanitario no estaba. Haremos lo imposible para poder cumplir, enviaremos a las personas que vendrán información al respeto", remarcó el titular a El Marplatense.

"Otro conflicto es que tal vez tenemos un empleado que no se quiere vacunar por determinado motivo y hoy no se lo puede obligar. Técnicamente esa persona no puede estar en contacto con el cliente y aquí tenemos que saber cómo se debe actuar, si se queda en su casa y se le paga su suelo o es causal de despido. Vamos a hacer lo imposible para que la gente se vacune, pero nos ha generado un gran problema”, finalizó Palena.