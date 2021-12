Cuatriciclos y accidentes: "En Mar del Plata queda prohibido circular con este tipo vehículos"

Luego del fallecimiento de la mujer de 34 años que sufrió un accidente en un cuatriciclo en Pinamar, este medio se comunicó con el director coordinador de la Dirección de Tránsito y perito vial, Héctor Ragnoli, para consultarle por lo sucedido y la situación de Mar del Plata respecto a esto.

"La mujer manejaba un UTD (vehículo utilitario de tareas), es decir en vez de ser un cuatriciclo normal tiene cuatro ruedas, caja automática, tracción automática, caja antivuelco, volante y desarrollan un poco más de velocidad y para esta categoría se necesita primero la licencia de conducir A3. En el caso de nuestra ciudad no se puede sacar la licencia, en Mar del Plata no hay circuito para andar y en Pinamar sí, que es lo que se llaman circuitos seguros. Estos circuitos hacen más de dos años que están planificados", declaró Ragnoli a El Marplatense.

"La señora y la conductora iban fuera de este circuito, se produjo un vuelco sobre el lateral derecho y lo que sufre es el impacto de su cabeza sobre el suelo arenoso y se produce una fractura de cráneo. En Mar del Plata queda prohibido circular con este tipo vehículos por este motivo son posibles de infracción y secuestro", explicó.

Además mencionó que "la persona que maneja este tipo de vehículos debe tener licencia de conducir, casco y una antena de dos metros con un banderín, igual que los cuatriciclos, ya que todas las zonas de médanos se tienen que ver cuando alguien va a pasar por una zona de bajada".

Con respecto a las camionetas que bajan a las playas en las zonas alejadas explicó “que queda en las ordenanzas de cada Municipio. En el caso de Mar del Plata no hay casi zonas para bajar con las camionetas”, además remarcó que “la arena no deja seguir una línea recta de conducción y es difícil conducir y no encajarse”.