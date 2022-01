Caso María Tobio: "A las víctimas de abuso nos cuesta seguir con la vida, pero voy a apelar el fallo"

La Justicia le volvió a dar la espalda a María Tobio y en una reciente resolución judicial no le permitió avanzar con la causa que viene denunciando hace tiempo y que combina abusos sexuales y victimarios que eran parte de su familia.

"No hicieron lugar al pedido de que se siga la causa, pero el Juez dijo que iba avisar a la Fiscalía General que iba a dar un llamado de atención para casos de víctimas como el mío, en el casos donde no se avanzan sus causas y no sufran violencia institucional", comenzó diciendo Tobio a El Marplatense.

Consultada por los motivos que han llevado a tomar esta decisión al Juez, Tobio dijo: "Esta decisión se basa en la prescripción de la causa, pero estos temas generan debate porque va contra la imprescriptibilidad de la ley.

Cuando en realidad hay precedentes en Chaco y Misiones, hasta hay condenas para cómplices de victimarios ya fallecidos o los mismos Juicios por la Verdad en 2018".

Para concluir, la mujer que hoy tiene 35 años y no pierde la esperanza de poder juzgar a sus abusadores, comentó: "Las víctimas seguimos cargando con esto. Nos cuesta dormir, vivir, seguir más aun después de denunciar. Pero vamos a apelar esta decisión. Tenemos esperanza de que se continúe con la investigación".

La denuncia

Tobio en su denuncia contó que fue abusada sexualmente en reiteradas oportunidades durante su infancia por su padre (Juan Carlos), quien era policía, y supo compartirla con su hermano (Guillermo) y con su padre (Fidel).

La denunciante rompió silencio luego que advirtió que su padre comenzó a contactar a su hija para verla, por lo que decidió radicar la denuncia contra su progenitor y se animó a contar por primera vez que había sido abusada durante su niñez. La denuncia la radicó sólo contra su padre porque es el único que vive de los tres.