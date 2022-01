Agresión en centros de testeo de Mar del Plata: "Hay que tener paciencia, la violencia no es el camino"

Largas filas de marplatenses y turistas se apostan en los distintos centros de testeos públicos y gratuitos de Mar del Plata, donde en algunos casos llegaron a producirse empujones, quejas y reclamos ante los sanitaristas que trabajan allí en medio del fuerte incremento de los casos de coronavirus.

Ante esta situación, el presidente del bloque Vamos Juntos, Agustín Neme expresó: "Toda mi solidaridad con el personal de salud que está haciendo un trabajo enorme desde el inicio de la pandemia. Mi recomendación hacia las personas que necesitan hacerse un testeo que tengan paciencia, que el personal está haciendo lo necesario, dando lo mejor, y la violencia no es el camino".

En tanto, el concejal se sumó al pedido de la aprobación urgente de los autotest ante el aumento de casos y la gran cantidad de demanda que se observan en los centros de testeos.

"Presentamos un proyecto solicitando a la ANMAT y al Ministerio de Salud de Nación, la urgente implementación de los autotest de Covid. Algo que se viene hablando desdehace muchísimo tiempo, pero aun no está aprobado. Es una herramienta que serviría no sólo para descomprimir los centros de testeo sino también porque se ha demostrado que es efectiva y segura para que una persona que tiene sínomas no tenga que andar deambulando por la ciudad y pueda hacerlo en su casa", manifestó Neme.

"Resulta incomprensible que en el momento que estamos viviendo, con un incremento exponencial, esta herramienta no está aprobada en nuestro país", concluyó el edil.