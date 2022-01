Estrena un "Judío común y corriente": "La obra es nutritiva porque es modificadora, te hace reflexionar"

El actor Gerardo Romano se presentará en la temporada marplatense luego de casi una década, con el unipersonal “Un judío común y corriente”, una obra escrita por Charles Lewinsky en versión en español de Lázaro Droznes, Estrenará este miércoles en el Teatro Lido, con funciones de miércoles a domingo.

"La obra trata del judaísmo post holocausto y refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de secundaria de una escuela secundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el nazismo quieren conocer a un judío para saber que quiénes han sido sus padres y abuelos han sido los exterminadores de este colectivo racial", comentó Romano en diálogo con El Marplatense.

Y desarrolló: "Es entonces que el protagonista paso revista a los principales puntos de argumentación por los que considera que no debe aceptar la invitación y de esa manera se ilustra a la audiencia sobre la problemática contemporánea de los judíos fuera de Israel y sobre los problemas específicos que plantea para un judío la vida en un país cuya población vive bajo el peso psicológico de las consecuencias del nazismo".

- Es una obra que deja una profunda reflexión para los expectadores.

- Pasatista no es. No es como el alimento balanceado que así como lo comés lo evacuás y no te deja nada. La obra es nutritiva porque es modificadora, te hace reflexionar. Es una metáfora del nazismo como autoritarismo del siglo XX, con el neoliberalismo que sería el autoritarismo del siglo XXI.

Hace siete temporadas que Romano encarna a "un judío común y corriente", algo que considera como "absolutamente infrecuente" y asegura que se debe a la "perseverancia porque es una obra que nació en el off, libremente y de algún modo persistió porque se fue mejorando, creciendo y llegando a los grandes teatros comerciales desde el teatro chiquito y alternativo".

Respecto a las expectativas en cuanto a su regreso a la cartelera marplatense, el actor reveló que "es un combo muy intenso, que emociona y genera sentimientos encontrados, pero prevalece el deseo de decir un texto documental, profundo y comprometido, que elabora una metáfora sobre la realidad".

La obra no está exenta de humor y a la vez es poseedora de un gran peso dramático, una carga emotiva acorde al tema, que abarca una historia sensible que permite que la memoria siga viva. Además, interpela al espectador todo el tiempo sobre cuáles serían los motivos para declinar una invitación.

“Un judío común y corriente” es el vehículo exacto para que Gerardo Romano vuelva a utilizar el formato de monólogo teatral y bajo la dirección de Manuel González Gil logran capturar el interés del público a lo largo de los 80 minutos de duración del espectáculo.

La música original es de Martín Bianchedi y la sintética y a la vez realista escenografía de Marcelo Valiente, contribuyen también a lograr el clima necesario para que con un sencillo vestuario y sin otro aditamento que el de una apropiada iluminación.

Funciones de miércoles a domingo (los miércoles, viernes y domingos a las 20,30hs y los días jueves y sábados a las 22,30hs). Entradas en venta por internet y en la boletería del Teatro Lido, Santa Fe 1751, Mar del Plata