Rabinovich sobre las petroleras: "Lo prudente es frenar esto"

Tal como adelantó El Marplatense, el senador provincial de Juntos, Alejandro Rabinovich, presentó una batería de proyectos rechazando la explotación petrolera en la costa marplatense.

En diálogo con CNN Radio (FM 88.3), el senador provincial explicó al respecto: "Hicimos esta presentación porque hace falta información verdadera y poner sobre la mesa la información. Es necesario tener información, con eso ver cuál es la situación para Mar del Plata en este sentido".

De acuerdo con el legislador del intendente Guillermo Montenegro, "falta información técnica, el impacto en el medio ambiente, en la fauna y si hay una mínima posibilidad de derrame".

"Lo prudente es frenar esto y analizar los informes y ver cuál es la información. Esto salió el 30 de diciembre a las 5 de la tarde, si estaría todo bien no lo escondes de esta forma. Esto puede ser perjudicial para la ciudad, por eso se hizo así", destacó.

La industria petrolera en la costa de la Provincia de Buenos Aires puede afectar las dos principales actividades económicas de la zona: turismo y pesca, industrias que emplean muchos recursos humanos, por lo que cientos de miles de empleos dependen de las mismas.@JuntosSenadoBA — Daniela Reich (@danyreich) January 5, 2022

"El gobernador Kicillof debe tener el resguardo de la costa bonaerense, por más que sea una actividad económicamente importante en dólares, los municipios no sabemos si se van a beneficiar con la exploración petrolera y tampoco qué puestos de trabajo generará. Igualmente estamos hablando de la cuestión ambiental para las ciudades costeras, no es una cuestión de plata", sostuvo Rabinovich.

En relación a ciertas posturas de dirigentes locales y provinciales del Frente de Todos, el senador provincial, disparó: "Algunos silencios y cambios de postura en Mar del Plata llaman la atención, sin embargo, lo más importante fue la movilización de la gente".

Para finalizar, Rabinovich hizo referencia a la sugerencia del ex intendente Pulti , de realizar una consulta popular en la ciudad. "Hay que ver el costo que significa y este tipo de herramientas no son vinculantes, pero tampoco lo descarto. Pero insisto que lo más importante son los informes para que sean enviados al Municipio y puedan ser analizados con técnicos especialistas, no alcanza una declaración mediática", sentenció.