“La Escuela del Teatro Colón en Mar del Plata fue un sueño que se pudo llevar a cabo”

“El Tronador es un teatro emblemático e histórico y está impecable, a nuevo, con las mejores condiciones técnicas. Además con la vocación de sumarse al Teatro Colón en un movimiento que estamos generando, de apoyarnos mutuamente, cooperar y ver cómo entre todos atraemos nuevo público y formar artistas”, comenzó la directora general, María Victoria Alcaraz.

Asimismo, expresó que “nos propusimos salir a incentivar, a buscar y a formar artistas para el teatro Colón y para el mundo. Por eso, tenemos una sede de la escuela en el Teatro Tronador en Mar del Plata, que recluta candidatos estudiantes de todas las provincias de todo el país, a los que les es más fácil vivir en Mar del Plata que instalarse en Buenos Aires”.

Y en cuanto a la permanencia e importancia del Instituto Superior de Arte que dunciona en el Tronador, Alcaraz indicó que “la Escuela del Teatro Colón en Mar del Plata, el ISA, fue un sueño que nos llevó un tiempo pensarlo, imaginarlo, armarlo y que se pudo llevar a cabo. Hoy en día ya se van integrando los artistas que están en formación en Mar del Plata, con los que están en Buenos Aires”.

“Ahora llega una etapa de abandonar el lugar de protección que es continuar los estudios en el Teatro Colón. Se viene una etapa nueva para los más avanzados y en 2023 van seguir en Buenos Aires. Ahí estaríamos completando el círculo virtuoso de búsqueda de nuevos artistas, cuidando la calidad, la excelencia. Es un esfuerzo muy grande que hacemos junto al Tronador para que día a día viajen maestros a Mar del Plata. Algo que logramos sostener por quinto año consecutivo. Estamos haciendo un gran trabajo”, añadió al respecto.

“Nos pareció lindo finalizar las celebraciones en la ciudad de Astor”

Con un espectacular concierto, el Teatro Tronador, también celebró el centenario del nacimiento del genial compositor Ástor Piazzolla. Y con la particularidad que la casa en la que vivió el músico queda a escasos metros del remozado recinto teatral.

Sobre cómo surgió traer el homenaje de Piazzolla a la ciudad, Alcaraz confió: “El comienzo de las celebraciones fue en marzo en el Teatro Colón, al conmemorar sus 100 años de nacimiento y nos pareció lindo, en conjunto al Tronador, finalizar las celebraciones en la ciudad de Astor”.

“El Tronador, como siempre, nos recibió, abrió los brazos y armó ésta gran fiesta”, dijo la directora general del Teatro Colón de Buenos Aires en referencia al espectáculo que se llevó a cabo el 29 de diciembre con la presencia de la Orquesta Filarmónica, Escalandrum, Amelita Baltar, Susana Rinaldi, Elena Roger y Raúl Lavie.

Asimismo, detalló que “Astor llegó al Colón en 1983, al inicio de la vuelta a la Democracia, una época de expansión y desarrollo cultural. Entonces, que Piazzolla haya llegado al teatro se relaciona con que allí sólo iban artistas grandes y consagrados. Por lo tanto, que le hayan cedido ese lugar, era el reconocimiento que alguien de su peso merecía”.

Y resaltó: “Dio la vuelta por todo el mundo, pero hasta que no fue recibido en el teatro más importante de su país, no había triunfado. Finalmente, se le abrieron las puertas del cielo y fue aceptado en Argentina. Me alegra que haya sido así, y también que haya tenido 14 días seguidos esta celebración, en los que distintos artistas interpretaron su música”.

En cuanto a la complejidad y la precisión que se trabajó en torno a este espectáculo, Alcaraz explicó que “alrededor de cien personas trabajamos en este proyecto, que siguió con la misma rigurosidad que usamos en el Colón. La misma experiencia que tuvimos en marzo, la repetimos en el Tronador. Mar del Plata es una ciudad que amamos, queremos, respetamos y sensible al arte y la cultura, por eso es tan fácil trabajar allí. No hay nada mejor que te reciban con un abrazo”.

Por último, la directora del Teatro Colón de Buenos Aires, subrayó que “en el Tronador, que fue testigo de grandes artistas, está a una cuadra de la casa de Astor, por ello nos acompañó esa noche. Estamos honrados y agradecidos por el recibimiento del Teatro Tronador”.