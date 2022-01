Javier Milei: "La gente se cansó, detesta a la casta política"

En el marco de la visita del diputado Javier Milei donde presentará en Mar del Plata su gira “Libres Para Aprender”, dará una clase pública titulada “La justicia Social es injusta” en Playa Grande y se sorteará su primera dieta, el diputado dialogó en el primer programa radial de "Primera Tarde" emitido en Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

El economista y Diputado Nacional remarcó que están "contentos con lo que ha pasado con el sorteo, más de siete millones de personas visitando la página, en un principio fueron 25 mil personas por minuto. Es una sorpresa grata, me pidieron el recibo y lo facilité para que no tengan dudas de cuanto es el resultado. El sueldo es de $205.596.54".

Asimismo, subrayó que "esto a la clase política le molesta por la convocatoria, ya que es un reflejo de lo que no quieren ver, la gente se cansó de la política, detesta a la casta política. Hay un elemento no trivial que manifiesta el fastidio de la gente hacia la casta política". Por otro lado mencionó que tiene "una buena relación con la señora Patricia Bullrich" y que "no es novedoso".

Respecto a la clase que se dictará este miércoles en Playa Grande manifestó que esperan que los "acompañe la gente, es una clase de economía sobre la justicia social que es injusta".

Por otro lado, cuando se le consultó por el pago de la deuda expresó que "si una persona no honra sus deudas eso termina afectando a su crédito y a la tasa de interés. Esto significa menos inversión, menos salarios reales y más pobres. La casta política le hace un corte de manga al acreedor para poder gastar dinero entre ellos".

Por último, se cerró y remarcó que Juliana Santillan que "hará la apertura del evento. Veo una persona que tiene una voluntad de trabajo enorme, por algo le dicen la topadora, labura mucho y tiene un empuje admirable".