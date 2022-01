Piazzolla Inmortal: “Me siento muy feliz por haber creído en su música”

El reconocido cantante Raúl Lavie dialogó en el programa radial "Primera Tarde" emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y comentó que "los jubilados tendrán un precio especial en planteas solo en boletería y residentes de Mar del Plata y Batán 25% de descuento solo en plateas en boletería".

A 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, Raúl Lavie encabeza el espectáculo “Piazzolla Inmortal”, que se presentará en el Teatro Colón de Mar del Plata todos los viernes de enero y febrero a las 21.

En esta oportunidad, Lavié, una de las voces más representativas de nuestra cultura popular, homenajeará al compositor y bandoneonista considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX, Astor Piazzolla, y lo hace acompañado por un quinteto integrado por jóvenes y talentosos músicos, dos cantantes invitados y bailarines de primer nivel internacional.

“Estoy ansioso por el show. Creo en él y me gusta compartirlo con la gente porque es un homenaje que he institucionalizado en memoria de Astor. Él fue un personaje muy importante en mi vida, no sólo como profesional sino como persona. Por ello es que preparé un show de hora y media con músicos que tocan los arreglos originales de Piazzolla. También tiene una interesante propuesta de baile”, comentó Lavie.

Y continuó: “Por mi parte haré los temas clásicos de Astor. Los mismos por los que luché y defendí en el ´69, su momento más difícil. No fue fácil hacerlo porque era muy discutido y no lo consideraban todavía un músico popular. Me siento muy feliz por haber creído en su música. No me equivoqué en haberlo elegido y hoy es considerado el genio del siglo XX en todo el mundo. Es una gran satisfacción personal”.

El artista, además, expresó que “Mar del Plata es un lugar muy especial, aunque luego su familia se trasladó a Nueva York, donde Astor se conectó con la universalidad. Es decir, conoció otra música y otras culturas, que lo enriquecieron, lo conectaron e hizo posible que se manifestara con la música. Gracias a eso, desde muy chico se dio cuenta que eso era su vida y que necesitaba una transformación. La influencia de otras músicas en el tango tiene mucha razón de ser porque éste es una conjunción de distintas culturas que la hacen flotar como música popular”.

Asimismo, Lavie adelantó que “en el espectáculo también está previsto que en una pantalla muestren una serie de anécdotas, incluso un video en el que él explica su relación con Gardel y su regreso a Buenos Aires. Sirven para orientar al público y mostrar la figura de Astor. Tuve la suerte de hacer un show completo contando desde su nacimiento en Mar del Plata hasta su camino a la inmortalidad en Buenos Aires”.

La obra se estrenará el 14 de enero y tendrá funciones todos los viernes hasta el fin de febrero.