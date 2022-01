La séptima edición del Día de la Salsa tendrá como escenario la Plaza del Agua

Este viernes y sábado se llevará a cabo en la Plaza del Agua la séptima edición de las actividades tendientes a conmemorar el Día de la Salsa, en recuerdo de Yésica Parra, primera campeona argentina y representante en mundiales de esta disciplina, que perdiera su vida en un siniestro vial.

“Las actividades comenzarán a las 19 cada día. Para ello, el viernes 14 se desarrollará la primera jornada de Concientización Vial, organizada por la Red Cuidarte +, donde también participará la Agencia Nacional de Seguridad Vial (CASV), Cruz Roja Mar del Plata, ONG Fvdyt, Ex combatientes de Malvinas, Estrellas Amarillas de La Pampa y otras organizaciones no gubernamentales de la temática vial”, explicó al respecto Gustavo Parra, padre de Yésica.

También participarán en la primera jornada dos bandas de salsa y academias de danza de la ciudad.

El sábado será todo el evento orientado a la danza, donde se presentarán varias academias de danza de la ciudad, con representantes solistas y grupales campeones mundiales de la disciplina.

Por otro lado, este jueves de 19 a 20 se realizará un flashmob promocional del evento y será acompañado de un mensaje de concientización vial.