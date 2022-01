H&M lanza su primera colección virtual

Dando un paso más en su política a favor de la experimentación con las últimas y más disruptivas innovaciones dentro del mundo de la moda, la cadena H&M acaba de presentar su primera colección de prendas virtuales. Una propuesta a la que se ha encargado de poner cara, como embajadora global de sostenibilidad de la marca de moda sueca, la actriz británica Maisie Williams, mundialmente conocida por interpretar el papel de Arya Stark en la popular serie de HBO Juego de Tronos; y que ha sido creada en colaboración con DressX, plataforma especializada en el diseño y la comercialización de prendas digitales y virtuales.

Al contrario que el resto de los activos digitales que comercializan desde DressX, en su papel como marketplace para la venta de colecciones de elaboración propia y de diseñadores independientes de esta serie de nuevos productos virtuales, esta colección que desde H&M nos ofrecen ahora, solamente estará disponible como gratificación para aquellos que logren alzarse como ganadores del concurso que la propia cadena acaba de abrir, con motivo de la misma presentación de esta colección “Virtual Fashion”. Una propuesta inclusiva y de corte genderless, que se compone de un total de 3 piezas increíbles, en el sentido más amplio de la palabra, a las que desde H&M invitan a su amplia comunidad de clientes a que se decidan a dar nombre.

“En H&M estamos comprometidos a liderar el cambio hacia un mejor futuro de la moda”, siendo esto algo que “influye en todo aquello que hacemos, y que contribuye a que podamos alcanzar nuestro ambicioso objetivo de convertirnos en completamente circulares” y en una compañía “climáticamente positiva”, destacan desde la cadena de modas sueca a través de un comunicado; trayendo a colación y sumando a esta acción unos componentes como el de una circularidad y el de una sostenibilidad que, por increíble que a primera vista pueda parecer, guardan mucho que decir sobre esta última iniciativa emprendida por H&M junto a DressX. Una colección cuyos “looks virtuales solo están disponibles como premio del concurso, lo que significa que no se venderán ni fabricarán”, subrayan desde la cadena de modas sueca. Siendo así que, como toda moda virtual, se presentarán como unos diseños mucho más sostenibles, puesto que que no generan “desperdicio” y no necesitan “ni embalaje, ni transporte”.

Tres prendas virtuales en tejidos imposibles

Pensadas así pues como una serie de prendas ideadas para poder lucir en el terreno de lo virtual, y especialmente en el de las redes sociales, las tres piezas, aún sin nombre, que dan forma a esta primera colección virtual de H&M son un chaleco acolchado, un suéter de punto y unos pantalones iridiscentes. Siendo ahora la tarea de los millones de clientes de H&M e

Para terminar de despertar la imaginación de todos aquellos que se decidan a participar de este concurso, a modo de breve descripción de cada una de las tres prendas, nos encontramos con un chaleco de corte oversize en un intenso azul chicle, fabricado en un “material imposible”, apuntan desde H&M, que muestra un constante oleaje de brillantes destellos. Como segunda prenda, tenemos esa prenda de punto, con un corte por encima de la rodilla, en color naranja y repleta de reflejos luminosos, tratándose de una pieza que navega entre las categorías de vestido y de suéter. Ya por último, como la última de las tres prendas, o mejor dicho looks, nos encontramos con unos pantalones rosas de corte tipo “baggy” con destellos iridiscentes, combinados con una sudadera en su misma tonalidad, en su caso en un estampado sólido en efecto “tie dye”.

“En H&M buscamos continuamente diferentes formas de innovar y de explorar con las nuevas oportunidades que se dan en el mundo de la moda”, añaden desde la cadena de modas suecas, y “el siguiente paso”, en esa dirección, “ha sido explorar de una manera digital, divertida e inclusiva la moda virtual”, mediante el diseño y el lanzamiento de esta colección.

Una competición restringida a 6 países

Para participar y poder aspirar a hacerse con una de estas exclusivas prendas virtuales, desde ayer 10 de enero y hasta el próximo día 31 de enero de 2022, la cadena de moda sueca invita a los miembros de su comunidad de clientes a que visiten su página online internacional y se decidan a dar nombre a cada una de estas prendas. Siendo esta no obstante una competición que ha quedado restringida a los mercados de el Reino Unido, Estados Unidos, la India, Japón, Alemania y Francia.

De entre todos los participantes, procedentes de cada uno de estos 6 mercados, un jurado formado por distintos representantes de H&M escogerá a tres ganadores por cada uno de los países. Nombres que se darán a conocer durante la primera semana del mes de febrero.

Una vez confirmados el nombre de cada uno de los ganadores del concurso, en esa misma calidad, a cada uno de ellos se le invitará para que facilite unas fotografías suyas, que servirán de base para modelar y adaptar digitalmente la prenda virtual a su cuerpo. Proceso tras el cual, en un periodo que no se dilatará por más de unos días, cada uno de los ganadores recibirá su nuevo look virtual, un modelo con efectos de animación que podrán comenzar a utilizar en sus distintas redes sociales. Un primer paso así pues este el que desde H&M dan en el ámbito de la moda virtual, y que se da a conocer escasos días después de que finalmente se terminase por aclarar el supuesto desembarco que la cadena había dado en el metaverso de Ceek City. Un empuje en ese denominado metaverso, que finalmente desde H&M se han decidido a dar construyendo esta experiencia inmersiva junto a DressX, como fruto de una acción más enfocada a la que es la auténtica piedra angular de toda su razón de ser: el ámbito de la moda.

Mariana Lunaz Lemmi

Googlearte - Marketing Digital y Redes Sociales

Integrante de CIMMAR

Instagram:@marianalunazlemmi