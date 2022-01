Logomanía, colores vivos y mucha joyería

Los hábitos de consumo y la elección de estilo de los consumidores han cambiado drásticamente, influidos por la pandemia. Esto ha derivado en el auge de la alta costura tecnológica, el entusiasmo por las experiencias digitales y un acercamiento sin reparos al estilo y la joyería como forma de expresión personal.

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo smartphone, la marca de tecnología Honor encargó a la prescriptora de tendencias WGSN que explorar las tendencias que actualmente están marcando la industria de la moda y la tecnología. Esta determinó que los consumidores están "hambrientos de productos y experiencias que aporten extravagancia a lo cotidiano" según han compartido.

El informe "tendencias de estilo, teléfonos inteligentes y expresión personal" revela que los consumidores se están alejando de las "sensaciones neutras" que les reconfortaba durante el confinamiento, explica WGSN, para abrazar en su lugar "brillos desenfadados que se nutren de motivos alegres, sin complejos y con mucha expresión personal".

Extravagancia cotidiana y expresión personal

Los consumidores están tratando de cambiar el mantra de su vida para orientarla hacia un futuro más brillante en el que escapar de lo ordinario y buscar momentos interesantes que hagan ver el futuro con optimismo.

Este cambio de comportamiento se describe como "extravagancia cotidiana", ya que los consumidores optan por vestirse con estilo como forma de expresarse tanto en Internet como en la calle, y luego lo comparten a través del hashtag #dressup en las redes sociales para sorprender a la comunidad que se ha creado en torno al “wow the everyday”.

Los contenidos relacionados con la expresión personal también van en aumento, así como la importancia de los teléfonos inteligentes, que desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a las personas a expresar sus valores y su estatus. Tanto los creadores como los espectadores están adoptando una nueva forma de mostrarse "sin filtros", en el sentido de crear y mostrarse “sin vergüenza”.

En esto contribuyen los avances en la tecnología, pues con las actuales cámaras de los teléfonos inteligentes, cualquiera puede ser creador y compartir sus historias con el resto del mundo, e incluso llegar a destacar entre la multitud.

Creciente interés por los monogramas

En sintonía con un enfoque renovado y sin complejos del estilo, y con un guiño a la nostalgia de los 90, los looks con monogramas están en alza en el mundo de la moda, según WGSN, debido a que los consumidores se adaptan a nuevas formas de expresar su estilo y de mostrar su identidad de moda a través de looks atrevidos.

Adrien Mollet, consultor principal de WGSN, explica: "Si nos remontamos a 2018, una serie de grandes casas de moda, como Dior y Fendi, relanzaron su icónico monograma en respuesta a la tendencia de ‘logomanía’ que se apoderó de la industria”."Ahora estamos asistiendo a una nueva era de la moda con monogramas, con la introducción de colaboraciones entre marcas como Versace y Fendi, o Gucci que se asoció tanto con The North Face como con Balenciaga, dos colaboraciones que dieron mucho que hablar presentando los dos logotipos de tan conocidas marcas. Todas estas han confiado en los monogramas para llevar su logotipo y su imagen al siguiente nivel, creando un mayor compromiso con los consumidores, deseosos de encontrar nuevas formas de expresar su estilo".

Según WGSN, los monogramas proporcionan un aspecto refrescante que funciona como un indicador atemporal y contemporáneo de calidad, y las repeticiones a pequeña escala pueden ayudar a ofrecer algo fresco, mientras que los sutiles estampados de monogramas en combinaciones de colores tonales aportan un toque moderno.

No sólo la moda está adoptando los monogramas, la tecnología también está entrando en escena, y el smartphone Honor 50 ya tiene su propia combinación de colores de monogramas con un diseño que descompone las cinco letras de Honor y las reconstruye para crear una secuencia de imágenes holística que transmite un efecto visual enérgico y vibrante.

Al comentar el uso de un monograma, Yuan Ze, diseñador jefe de Honor, dijo: "Este llamativo diseño es único en el sector de los teléfonos inteligentes, se inspira en las últimas tendencias de la moda y supone un paso más allá de los clásicos negros y los tonos más apagados que ofrecen otras marcas de teléfonos inteligentes”.

Colores vivos que mejoran el estado de ánimo

Con ganas de que esta nueva normalidad se vuelve normalidad a secas, WGSN señala que los consumidores tendrán para entonces un renovado sentido del optimismo, lo que hará que la gente adopte colores que evocan una sensación de esperanza y equilibrio. Esto ya se ha visto en los desfiles de Otoño/Invierno 2021, con un aumento del 55 por ciento interanual de los colores pastel más frescos.

Sarah Housley, directora de tecnología de consumo de WGSN, añadió: "A medida que los consumidores busquen equilibrar y revitalizar, los colores suaves, las texturas y los efectos de iluminación que hacen que la gente se sienta más cómoda se dispararon en popularidad."

Auge de la joyería tras la pandemia

Puede que el mercado de la joyería haya disminuido un 18 por ciento entre 2019 y 2020 según Euromonitor, pero las marcas demi-finas han experimentado un crecimiento de dos dígitos, y según los datos de WGSN, la búsqueda de inspiración en joyería y contenido relacionado con ella ha aumentado un 8 por ciento y ha experimentado un crecimiento interanual continuó durante 12 meses consecutivos.

Este auge de la joyería obedece a la necesidad de los consumidores de elevar su aspecto en la pantalla, y ahora las joyas actúan como un nuevo "coleccionable" para las generaciones más jóvenes y los consumidores con formación en diseño que están deseosos de mostrar su individualidad a través de reliquias preciadas.

La plataforma de moda Business of Fashion y la consultora McKinsey también revelaron en su informe 2021 Estado de la Moda: Relojes y Joyas, que el mercado de la joyería se recuperará antes de 2025 de la pandemia de Covid-19 y crecerá en todo el mundo entre un 3 y un 4 por ciento al año.

Tanto si se trata de joyas como de teléfonos inteligentes, los dispositivos tecnológicos se han convertido en símbolos de moda y de estatus, añade WGSN. Además, la joyería se ha convertido en una fuente de inspiración para la tecnología, en el caso del Honor 50, este se inspira en la artesanía de los diseños clásicos de anillos para la montura de su cámara.

"La cámara principal del Honor 50 está pulida con el mismo anillo metálico clásico y atemporal del borde", explica Ze. "Los anillos duales simétricos se asemejan a un par de ojos para ayudar a los usuarios a ver más en los momentos cotidianos, mientras que la apariencia de la cámara principal es como un anillo de diamantes y es un símbolo de eternidad, logrando la combinación perfecta de factor de forma y característica."

Los consumidores miran a los creadores de contenidos

La pandemia provocó una creciente necesidad de conectar con los demás y las pantallas se convirtieron en la puerta de entrada para hacer todo, desde comunicarse, aprender, comprar, trabajar y entretenerse. Esto ha hecho que los mundos físico y digital se entrelazan aún más, y que los consumidores den más valor a la creación de activos digitales como expresión de lo que son como persona y a su consumo, a través de vídeos de unboxing o de estilo.

WGSN añade que los consumidores confían en la comunidad de Internet para descubrir nuevos productos y tendencias a través de eventos transmitidos en directo por anfitriones y comunidades de personas reales, no sólo promotores. El nuevo mundo de la "e-teracción" se convertirá en la nueva fuente de la verdad, con creadores de contenidos que ofrecen consejos y perspectivas de la vida real.

Esto ha provocado un auge de las transmisiones en directo y un aumento de la economía de los creadores. El informe TechCrunch-App Annie calcula que los consumidores han gastado unos 6.780 millones de dólares en aplicaciones sociales en 2021, y se espera que esta cifra aumente hasta los 17.200 millones de dólares anuales para 2025.

Guillermo Cesar Restovich

RR.PP / INTEGRANTE CIMMAR

Instagram: @guillermo_restovich