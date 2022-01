Quieren saber qué "empresa está detrás del negocio de las fotomultas"

Por Marcelo Marcel

Tal como lo adelantó El Marplatense en un informe especial, el Municipio busca tener aprobación en el Honorable Concejo Deliberante de un convenio firmado con la Universidad de San Martín que se enmarca en el programa de seguridad vial del Municipio, que tal como se anunció hace algunas semanas también prevé un sistema de denuncia ciudadana en casos de estacionamiento indebido, iniciativa que fue incluida también al Concejo Deliberante para su aprobación.

Este convenio, según se informó oficialmente, fue rubricado por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, con la UNSAM.

"En esta primera etapa se prevé la incorporación de unos 50 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad que fueron determinados a partir del análisis de los lugares donde más siniestros viales se producen", indicaron oficialmente.

"Se estima -comunicaron-que en el transcurso del año se instalen unos doscientos dispositivos de detección automática de infracciones de tránsito, entre cinemómetros y semafóricos, siempre ubicados con la debida señalización previa y con el objetivo de detectar tanto excesos del límite de la velocidad permitida así como el cruce de semáforos en rojo".

Claramente, un análisis entre los puntos más relevantes del convenio que firmó Montenegro dejan en claro que el Municipio no contará con mayores recursos de los que tenía con el convenio anterior, además de no poder contar con la evaluación de todas las infracciones a partir de la creación de una comisión de seguimiento, monitoreo y control de la Ejecución del convenio, que en aquellos tiempos integraba el ahora secretario de Gobierno Santiago Bonifatti.

Entre las principales diferencias, documentación a la que tuvo acceso El Marplatense, se puede considerar lo siguiente:

PRINCIPALES DIFERENCIAS

CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN):

-Creaba la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE FOTOMULTAS (ordenanza 23.484), conformada por dos miembros del departamento ejecutivo y 3 miembros del deliberativo. La misma tenía entre sus funciones: la evaluación de todas las infracciones, requiriendo de su aprobación para que los presuntos infractores sean notificados. Con información de diferentes organismos aprobaba los lugares y condiciones en los cuales debía colocarse cada cinemómetro y demás instrumentos de medición y señalización. En definitiva tenía la potestad de auditar todo el proceso, incluso por diferentes fuerzas políticas, brindando mayor control ciudadano y transparencia.

-CONVENIO UNSAM (CUNSAM):

No crea ninguna comisión en su proyecto de ordenanza, por lo que se pierde una herramienta fundamental de control al privado, de protección al ciudadano y transparencia.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN):

Proponía un plazo de gracia de 60 días desde la inicio del sistema, en el cual las infracciones no serían cobradas, se realizaba un llamado de atención por única vez. Asimismo se comunicaría por medios y por la página web del municipio la ubicación de los radares e información del sistema.

-CONVENIO UNSAM (CUNSAM):

No plantea plazo de gracia alguno.

-CONVENIO U UTN - Regional La Plata (CUTN):

Plazo de 4 años, con opción de prórroga por 2 años más.

-CONVENIO UNSAM (CUNSAM):

Plazo de 5 años, renovable automáticamente por mismo plazo (5 años).

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN):

La distribución es de la recaudación es:

• 20% Provincia

• 50% Municipalidad

• 30% Universidad

-CONVENIO UNSAM (CUNSAM):

La distribución es de la recaudación es:

• 20% Provincia

• 24% Municipalidad

• 56% Universidad

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN):

Destina el 10 % del total recaudado por el municipio a la educación vial, infraestructura vial e infraestructura de tránsito. Cabe resaltar que nunca se utilizó para tal fin dicho fondo.

-CONVENIO UNSAM (CUNSAM):

No reinvierte en seguridad vial.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN):

En el anexo II del convenio, detalla la cantidad que la Universidad proveerá de cada equipo, más allá de posibles futuras ampliaciones.

Por otro lado, el convenio establece expresamente que el equipamiento quedará como propiedad de LA MUNICIPALIDAD desde el inicio del contrato.

-CONVENIO UNSAM (CUNSAM):

No detalla el convenio las cantidades, solo brinda características de los equipos, lo que imposibilita exigir cumplimientos de entregas a la Universidad. No incluye camionetas para montaje de los cinemómetros móviles, equipamiento para juzgados de faltas, sistema de comunicaciones para la futura independencia del sistema, etc.

No hace mención expresa en cuanto a la titularidad.

-CONVENIO UTN - Regional La Plata (CUTN):

No condiciona la publicación de la información a la Universidad.

-CONVENIO UNSAM (CUNSAM):

En la cláusula novena, indica los derechos sobre documentación e información, su confidencialidad y titularidad de las partes, debiendo el municipio requerir la autorización de la Universidad para publicar información del sistema y hacerlo más transparente.

Fotomultas: el lado "B" del convenio que Montenegro busca impulsar - https://t.co/tAauRo2gHU — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) January 15, 2022

Por lo pronto, desde el HCD salieron a cuestionar el convenio firmado rápidamente. Lo hizo el concejal de Crear Juntos, Alejandro Carrancio quien dialogó con CNN Radio Mar del Plata y dijo que "no le estamos viendo dónde está la ganancia para el Municipio en este convenio". Y ya se supo que el radicalismo, como está redactado el convenio, "difícilmente lo acompañe", dijo un hombre con despacho en el deliberativo.

"Cuando comparamos las cláusulas que se votaron en el convenio firmado por la gestión de Carlos Arroyo analizando éstas, vemos un retroceso claro", agregó Carrancio

Para el concejal, la ubicación de las cámaras resulta clave. "Creo que en la Costa, donde tenemos choques y vuelcos todas las semanas, necesitamos tener una, por ejemplo". "Se van a poner 200 cámaras, con un criterio de recaudación y en el momento de repartir el producido de las multas, vemos que con respecto al anterior, la Provincia mantiene el 20%, pero el Municipio en lugar de quedarse con el 50%, bajamos al 24 y la UNSAM se queda con el 56%", aseguró.

El concejal se preguntó, luego, qué empresa es la que termina siendo utilizada para llevar adelante el convenio. "En una primera etapa pueden ser menos o 200, el porcentaje es el 24% siempre. Digo esto porque se que desde el Ejecutivo dicen que a diferencia del convenio anterior, ese porcentaje es por más cantidad de cámaras".

"Nosotros queremos saber qué empresa está detrás de esto. El que firma el convenio es la Universidad y ellos deberán tener el soporte técnico. Y otro tema es que en el anterior, la tecnología quedaba para el Municipio y en este caso no", dijo Carrancio.

Consultado sobre si al no haber licitación hay un ahorro para el Municipio, Carrancio fue tajante: "En el convenio anterior el Municipio no puso plata y no hubo licitación. Depende de cómo las hagas, es lo que tenés que hacer. Los mismos términos que están plantando ahora lo podían hacer con una licitación y la empresa que le interesarían las condiciones podría venir".

"El argumento de que no hacemos licitación porque no se pone plata, es totalmente equivocado y mentiroso. El pliego lo hace la misma Municipalidad y allí ofertas con las condiciones un sistema a quién le pueda interesar en la ciudad", remarcó.

Carrancio pidió que "se aclare quién está detrás de la UNSAM brindando el soporte técnico", y recordó que en el anterior convenio "CECAITRA estaba como soporte". El edil puso énfasis en dejar en claro que en el convenio anterior "voté a favor, con las modificaciones que se hicieron".

"Me parece que los términos en los cuales está planteado este nuevo convenio no son beneficiosos para el Municipio", aclaró y volvió a repetir: "Si antes cobrábamos el 50% y ahora el 24%, ¿dónde está el beneficio?", se preguntó luego, sin dejar de lado que ideológicamente "estoy a favor de las Fotomultas".

Por lo pronto, en los últimos días se observaron en distintos puntos de la ciudad equipos con personal especializado colocando cinemómetros. En Alem y la Costa, y en Patagones y Constitución.

"¿Quien autorizó a empezar con la instalación? ¿Dónde están los informes?, ¿Quién autorizo romper la calle y colocar sensores? ¿Quién autorizó colocar las cajas de medición y cámara en poste público?", se preguntó una alta fuente de tránsito a este medio. Las preguntas no tienen una respuesta, de momento.