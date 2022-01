Bianca Cherutti: "Aprendí a levantarme cuando el resultado no era el que yo esperaba"

Bianca Cherutti es hija de Miguel Angel, tiene 26 años y desde pequeña vivió entre escenarios y camarines acompañando a su padre a las temporadas teatrales, shows y espectáculos. Estudió comedia musical, canto y actuación. Incluso, estuvo en Cantaniño 2002. Fue promotora y hasta participó en una banda de cumbia.

Bianca se inscribió en la carrera de Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero se dio cuenta que no era lo suyo. Su pasión por el arte la llevó a perfeccionarse como actriz y se anotó en la licenciatura de artes dramáticas. También sigue en camino de concretar su carrera como Comunicadora Social.

Fue una de las revelaciones de La Voz Argentina, a pesar de haber sido eliminada, deslumbró por su talento en cada una de las galas en las que compitió.

Hoy, en plena temporada de verano, se presenta con su papá todos los lunes del verano en un show “con mucho ritmo y mucha emoción” en el Casino Uthgra Sasso de Mar del Plata con interpretaciones de temas que recorren clásicos nacionales e internacionales de la música mundial.

En una tanda del programa que participa todas las tardes en Radio Mitre 103.7, sonriente y con muy buena energía, aprovecha para responder mi propuesta de dividir por letras su +Chance.

+ = Tu lado mas positivo: Creo que tengo muy buen sentido del humor, y trato de siempre tomarme todo para ese lado. Hasta cuando tengo un mal día, busco no atraer esa energía.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? Desde muy chica! Te diría desde que nací, porque me crie en camarines básicamente por la profesión de mi papá. Aunque profesionalmente lo visualicé hace 3 o 4 años cuando empecé a trabajar esporádicamente en eventos (formaba parte de una banda de cumbia para eventos privados y ahí comenzó todo)

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Si bien me quiero dedicar de lleno a mi música propia, cuando termine la temporada no tengo visualizado un objetivo laboral, creo que esta profesión te va llevando muchas veces y hay que fluir. Obviamente que sí apuesto a tener trabajo todo el año y poder dedicarme 100% a mi música.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Muchas veces me frustré, y cuando era más chica no tenía quizá tantas herramientas para afrontar esos tropezones. Pero aprendí a levantarme cuando el resultado no era el que yo esperaba. Creo que esa constancia es la que fui adquiriendo y entender que no importa cuánto haya avanzado, sino nunca frenar. Además creo que es algo básico en esta profesión: entender que un día estás con mucho trabajo y al otro quizá no, pero nunca abandonar. Y menos cuando es lo que más me conecta conmigo misma y con mi parte más profunda. Cantar es todo para mí!

N = ¿Nunca le dirías Sí a qué? Si lo tengo que llevar para el lado de mi carrera y lo artístico, nunca diría que si a algo que no va con mi esencia, o que no me sea espontáneo. Entiendo que la industria de la música es un negocio y obvio que estoy abierta a probar, pero creo que cuando uno es uno mismo y logra transmitir eso a la gente, ya está todo dicho! El camino considero que es por ahí, ser uno mismo y poder mostrar eso en mi caso, a través de mi música.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Salgo mucho a caminar, es algo que me renueva el aire y me hace frenar un poco la cabeza. También me gusta mucho estar en mi casa con mis gatas, conectar con mis cosas, ponerme música, tomarme un tiempo para mí. A veces medito, no es algo muy fácil y menos con la vorágine que uno tiene del día a día, pero es necesaria!

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Trato de no pensar mucho en qué pasaría, o en un futuro que no puedo controlar ni conozco. Entendí que lo único que tengo es el hoy, y trato de disfrutar eso. A mi familia, mis amigos, mi profesión que estoy comenzando y también entender que no importa como la vida me vaya llevando, siempre disfrutar cada situación que se me presente!

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.